Természetvédelem

Madárodúkat, denevérházakat helyeztek ki a Debreceni Egyetem szolnoki campusán

Öt hektáron negyven madárodút, tíz denevérházat, madáritatókat és két méhlegelőt helyeztek ki csütörtökön a Debreceni Egyetem Szolnok Campusán - közölte az egyetem sajtóirodája közleményben az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a Debreceni Egyetem Szolnok Campus a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel és a Szolnoki Tankerületi Központtal közösen csatlakozott a Madárfigyelő Szolnok és a Babafa kezdeményezéséhez, ezzel támogatják a campus területéhez hasonló élőhelyek madár- és denevérbaráttá alakítását.



A közlemény idézi Szabó Attila Pétert, a Debreceni Egyetem Szolnok Campus igazgatóját, aki elmondta: az akció célja, hogy a Tiszaliget gazdag élővilága tovább gyarapodjon, a hallgatók és az oktatók pedig a legideálisabb környezetben tanulhassanak, dolgozhassanak. Nem csak a campuson kívül, hanem a nemrég felújított belső udvaron is helyeznek majd ki madárodúkat - közölte. A panelházak felújítása némileg csökkentette a denevérek élőhelyét, a denevérházak kirakásával csatlakoztak a szolnoki "denevér bérlakás programhoz" - szerepel a közleményben.



A tájékoztatás szerint a Tisza-parti városban nagy figyelmet fordítanak a mindennapos oktatásban a természet-és környezetvédelemre. Ezt mutatja az is, hogy a helyi általános iskolák több mint fele az ökoiskola címet viseli.



A közlemény idézi Szutorisz-Szügyi Csongort, a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatóját, aki fontosnak tartja, hogy az iskolákban a gyerekek is foglalkozzanak a környezetvédelemmel, ez a szemlélet hozzátartozik a tankerület eszmeiségéhez. Szavai szerint mindent meg kell tenni a Tiszaliget élővilágának megőrzése érdekében.



A közlemény idézi Lits Lászlót, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, aki elmondta: lokálpatriotizmus alakult ki a városban, szívüggyé vált a természet és a környezet védelme.



A madárodúk és denevérházak kihelyezésével a DE Szolnok Campust a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület madárbarát munkahellyé nyilvánította, a természet megóvása érdekében tett törekvéseket pedig a Babafa civil szerveződés oklevéllel ismerte el.