Megszólalt a traktorvezető, aki majdnem elütötte Jakab Pétert - videó

A Vasarnap.hu-nak nyilatkozott Kovács Gyula, aki egy fonyódligeti építkezésen került szóváltásba a Jobbik elnökével, Jakab Péterrel. Mint ismeretes, Jakab és Steinmetz Ádám olimpiai bajnok vízilabdázó július elején egy Mészáros-érdekeltség előtt jelentkeztek épp be, amikor egy traktor elkezdett feléjük haladni. A vezető nyilvánvalóan látta, hogy ott állnak, mégis csak akkor állt meg, amikor a felvételt készítő nő közéjük állt.



"Normális vagy? Nekem tolatod az autót? Mit képzel magáról?" - hallatszott a felvételen.



Kovács Gyula, a traktor vezetője a Vasarnap.hu-nak elmondta: esze ágában sem volt elütni Jakab Pétert, "hiszen ha el akarom ütni, akkor nem egy kilométer per órás sebességgel, hangjelzések kellős közepette tolatok hátrafelé, hanem akkor bír menni ez a gép 25-tel is, rákapcsolok és vasalok. De hát ez extrém lenne, ilyen nem is volt bennem."



Kovács Gyula szerint lehet, hogy ő sem a legjobban reagált a helyzetre, de ő nem országgyűlési képviselő, ezzel szemben Jakab Péter miniszterelnökké választtatná magát, ő "nem szájkaratézhat". Hozzátette: elvárható lett volna, hogy Jakab Péter "intelligensebb módon reagáljon", ha nyugodtan félreáll és elengedi őt, "nem lett volna semmilyen incidens".