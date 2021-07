Rendőrök segítettek a kisfiún

Megszólalt a nagypapa, akinek 3 éves unokája meztelenül kóborolt Dunakeszin, amíg ő meccset nézett

Meztelenül kóborolt kedden Dunakeszin egy 3 éves kisfiú, akit - miután sem a vezetéknevét, sem a lakcímét nem tudta megmondani - némi nyomozás után a rendőrök vitték haza.



Kristófkát a nagyapja felügyeletére bízták a szülei, ő azonban lánya telefonhívásáig nem is tudta, hogy unokája eltűnt, mert a tévét nézte.



A Blikk most megszólaltatta a nagypapát, aki így elevenítette fel a történteket. "A tévében épp a foci Eb-döntő meccsét ismételték, amikor az unokám bejött hozzám. Korán volt még a reggelihez, meg aztán Kristófka bátyja is aludt még, ezért nem álltam fel, hogy kaját adjak neki. Nagy kópé az én kisunokám, de nem hittem volna, hogy világgá megy. Azt hittem, bement a lányom, Tilda szobájába, erre kiderült: megpattant a lakásból. Nem akartam hinni a fülemnek, amikor a lányom azzal hívott az irodából, hogy rendőrök találtak rá az anyaszült meztelen Kristófkára, és épp úton vannak vele hazafelé."



A kisgyerek a forgalmas Fóti úton gyalogolt mintegy 700 métert, majd betért egy élelmiszerboltba, ahol épp rendőrök vásároltak.



Jó fejek voltak az egyenruhások, bevitték az unokámat a közeli bölcsődébe, hogy ruhát kérjenek neki. Ott az egyik dada felkiáltott: "De hiszen ez a Tilda gyereke, a Kristófka!" Rögtön megkereste a lányom számát, akit a munkahelyén ért utol. Tilda az első sokkon átesve megmondta a címet, a rendőrök pedig hazafuvarozták a kis szökevényt - meséltre Lippai László, akit a rendőrök kiskorú gondatlan veszélyeztetése miatt feljelentettek.



"Igaza volt a rendőröknek, hibáztam. Vállalom a felelősséget azért, mert a lakásajtónk három biztonsági zárja közül csak a legalsót zártam be. Itt haltam volna meg, ha a gyereket útközben ellopják vagy baleset éri. Azt hiszik, megszeppent a történtek miatt? Dehogy! Amint az egyenruhások kitették a lábukat az ajtón, máris palacsintát kért és birkózni akart velem."