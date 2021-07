Állati

Három lámaféle született a Szegedi Vadasparkban

Három lámaféle, egy-egy vikunya, guanakó és alpaka kancacsikó született az elmúlt hetekben a Szegedi Vadasparkban - tájékoztatta Veprik Róbert igazgató szerdán az MTI-t.



A Szegedi Vadaspark gyűjteményének egyik különlegessége, hogy mind a négy dél-amerikai tevefélét bemutatja, a két vad forma, a vikunya (Vicugna vicugna) és a guanakó (Lama guanicoe) mellett a belőlük háziasított alpakát (Vicugna pacos) és lámát (Lama glama) is.



Bár nem először születnek csikóik, az ritka, hogy szinte egyszerre jöjjön világra három családban is utód. A látogatók valamennyijüket megtekinthetik a kifutójukban, hiszen anyjuk gondosan neveli őket, nem volt szükség gondozói beavatkozásra.



A tevefélék Észak-Amerikában fejlődtek ki, onnan terjedtek el az Óvilágban és Dél-Amerikában - pont az eredeti elterjedési területükön nem maradtak fenn ma is élő fajai. Valamennyi teveféle közös jellemzője, hogy rendkívül jól tűrik a szárazságot, hosszú ideig képesek víz nélkül is elleni, a legsilányabb takarmányon is elélnek, és kiváló minőségű szőrüknek köszönhetően a szélsőséges hideget és meleget egyaránt jól viselik. Sőt, az állatvilág legértékesebb szőrével a vikunyák rendelkeznek, ami majdnem kipusztításukhoz vezetett. Ma már az aktív védelemnek köszönhetően biztosított a fennmaradásuk.



A belőle háziasított alpakák szőre is kiváló minőségű, és egyre elterjedtebb háziállat Európában is. Az előző kettőhöz képest nagyobb termetű guanakó a láma őse. Szegeden a guanakók a pampanyúlnak is nevezett dél-amerikai rágcsálókkal, a nagy marákkal és a kontinens nyílt füves területein őshonos futómadarakkal, a nandukkal (Rhea americana) társbérletben laknak, a csikó így marakölykökkel is ismerkedhet, amelyek szép számmal születtek idén nyáron is.