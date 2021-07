EU

Deutsch: üzenjük meg együtt Brüsszelnek, hogy kiállunk a magyar érdekek mellett!

A Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetője szerint a járvány után Brüsszel újra vissza fog élni a hatalmával, és eljárásokat indít Magyarország ellen, ugyanakkor a nemzeti konzultáció kitöltésével a magyarok megüzenhetik Brüsszelnek, hogy kiállnak a magyar érdekek mellett.



Deutsch Tamás keddi videonyilatkozatában arra hívta fel a figyelmet, hogy a járvány után újra a migránskérdés kerül középpontba az európai politikában. Szerinte Brüsszel "botrányos módon" csak azokat az országokat tekinti jogállamnak, amelyek beengedik a migránsokat, ugyanakkor a polgárok szabad akaratából a bevándorlást ellenző tagállamokat, így Magyarországot is egyszerűen pénzügyileg zsarolja.



Úgy fogalmazott: "a jogállamisági mechanizmust zsarolási és nyomásgyakorlási eszközként használja Brüsszel az olyan országok ellen, amelyek nem hódolnak be az uniós ideológiai fősodor véleményhegemóniájának."



Értékelése szerint Brüsszel ugyanazokat "az antidemokratikus trükköket" veti be a pedofilellenes és gyermekvédelmi törvény esetében, amelyeket az illegális bevándorlók Magyarországra erőltetéséért alkalmazott. Mivel a magyar kormánynak nem az ideológiai elvárások teljesítése, hanem a gyermekek védelme az első, ismét megtámadták Magyarországot - mondta.



Kijelentette: a járvány után Brüsszel újra vissza fog élni a hatalmával, eljárásokat indít Magyarország ellen, hogy rákényszerítse a magyarokra az akaratát. Hangsúlyozta: Magyarországnak vállalnia kell a vitákat, és határozottan ki kell állnia az érdekeiért.



Arra biztatott mindenkit: töltse ki a nemzeti konzultációt, és üzenjék meg együtt Brüsszelnek, hogy kiállnak a magyar érdekek mellett.