Szörnyű baleset

Karcagi tragédia: a börtönből üzent a vízbe fulladt kisfiú édesapja

A családtagok cáfolták, hogy édesanyja és párja felügyelet nélkül hagyta volna a hétéves kisfiút, aki a gyermekmedencéből a mélyebb vízűbe ment át, ahol megfulladt. 2021.07.13 08:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hétéves kisfiú fulladt szombat délután a karcagi strand gyógymedencéjébe. A rendőrség jelenleg még vizsgálja az ügy körülményeit. Az első hírek arról szóltak, hogy a kis Kálmánkát az édesanyja és az új párja néhány percre felügyelet nélkül hagyta, amíg elmentek a büfébe.



A tragédia után megszólalt a kisfiú családja: Kálmánka édesapja börtönbüntetését tölti Tökölön, most a döntéshozóknak könyörögnek, hogy kiengedjék fia temetésére - írja a Bors.



"Romák vagyunk, és néha egy kicsit hangosak, de tisztázni szeretnék néhány dolgot. Bármit is terjesztenek egyesek, nem volt verekedés a tragédiánk után, és lincshangulat sem alakult ki. A szokásaink szerint gyászoljuk a kis Kálmánkánkat, a temetésig mindennap virrasztást tartunk" - mondta a nagymama, aki az újságon keresztül szeretett volna a büntetés-végrehajtás illetékeseinek üzenni.



"A fiam jelenleg a tököli börtönben ül kisebb bűncselekményekért. Könyörögve kérem a döntéshozókat, engedjék meg a fiamnak, hogy ezekre a nehéz napokra kijöjjön, és elbúcsúzhasson a gyermekétől! Szeretné még utoljára látni" - mondta a nagymama, majd később a fia is jelentkezett telefonon, és elmondta: a gyermek anyját nem hibáztatja, tudja, hogy sosem tenne kárt a gyerekeiben, csodálatos anya.



"Én a rácsok mögött összeomlottam, a társaim tartják bennem a lelket. Mindenképpen ott szeretnék lenni a temetésen, még az sem zavar, ha bilincsben visznek oda. Ezt a fájdalmat nem tudom feldolgozni, gyógyszert kaptam, hogy megnyugodjak" - mondta az apuka.



A lap úgy tudja, a kisfiút egy helyi 17-18 év körüli férfi emelte ki a vízből. A lapnak nyilatkozott Andrási István, a strand ügyvezetője is: "Egyelőre nem tudjuk, miként fordulhatott elő ez a tragédia. A gyógyvíz kevert, és valóban sötét színű, de olyan tiszta, hogy akár egy 20 forintos érmét is meg lehet látni a medence alján. A tragédia idején sokan voltak a vízben."



A rendőrség vizsgálja az ügyet.