Energia

ITM: Magyarország is részt venne a szivattyús energiatároló megépítésében

Bajorország déli részében tervezik a 450 megawatt teljesítményű, elektromos energia közvetett tárolására szolgáló szivattyús tárolót. 2021.07.11 16:57 Sós Éva Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyarország is részt venne a Bajorországba tervezett szivattyús energiatároló megépítésében; a magyar állami részvétel lehetőségéről tárgyalt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Max Aicher csoport tulajdonosával 2021. július 10-én - tájékoztatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az MTI-t vasárnap közleményben.



A Bajorország déli részében tervezett 450 megawatt teljesítményű, elektromos energia közvetett tárolására szolgáló szivattyús tároló építésében való magyar állami részvétel lehetőségéről tárgyalt Palkovics László a Max Aicher csoport, ezen belül az Ózdi Acélművek tulajdonosával.



A közlemény kiemeli: az időjárásfüggő megújuló energiaforrások és az atomerőmű éjszakai teljesítményének tárolása rendkívül fontos, hiszen környezeti és versenyképességi szempontból is előnyt jelent az adott pillanatban fel nem használt energia tárolása és későbbi felhasználása. A gravitációs elven működő erőművek magas hatásfokkal képesek az energia tárolására, ilyen erőmű azonban Magyarországon nem építhető megfelelő domborzati viszonyok híján, ezért is kiemelt jelentőségű a Max Aicher csoport ajánlata, amely alapján az építendő erőműben a magyar állam jelentős tulajdonrészt szerezhet.



A magyar kormány a Max Aicher csoporttal több évre visszamenő korrekt üzleti viszonyt ápol, ezt mutatja az Ózdi Acélműben korábban szerzett 20 százalékos tulajdonrész és az ózdi fejlesztésekben (mint például az építés alatt álló közös ipari park) való részvétel is - emlékeztetnek a közleményben.



Az üzleti együttműködés következő eleme lehet a szivattyús energiatároló közös építése, amely nemcsak környezeti szempontból, de a bajor-magyar viszonyok, valamint az európai együttműködés szempontjából is rendkívüli lehetőség - közölte az ITM.