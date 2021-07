Koronavírus-járvány

Maszk nélkül is látogathatók a református templomok

Lelkipásztoraiktól és hitoktatóiktól "elvárható, hogy védettséggel rendelkezzenek", ezért nyomatékosan kérik, hogy aki a "szolgálattevők közül" még nem oltatta be magát, tegye meg. 2021.07.08 15:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Maszk nélkül is látogathatók a református istentiszteletek és egyházi rendezvények - olvasható a Magyarországi Református Egyház zsinata elnökségi tanácsának csütörtöki, az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Azt írták: örömmel állapítják meg, hogy javul a járványhelyzet Magyarországon. Ugyanakkor az elnökségi tanács arra kéri a református gyülekezeteket, hogy az egyházi élet szervezésében kövessék a mindenkori kormányzati előírásokat, azok akár enyhítést, akár szigorítást jelentenek.



Kitértek arra is: lelkipásztoraiktól és hitoktatóiktól "elvárható, hogy védettséggel rendelkezzenek", ezért nyomatékosan kérik, hogy aki a "szolgálattevők közül" még nem oltatta be magát, tegye meg.