Koronavírus-járvány

Gulyás: oltási akciót indít a magyar kormány

2021.07.07 15:41 MTI

Oltási akciót indít a kormány, amelynek keretében a háziorvosok akár személyesen is felkeresik azokat a 60 év felettieket, akik még nem olttatták be magukat, mivel ez a korosztály legveszélyeztetettebb - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai kormányinfón.



Gulyás Gergely közölte: két napon belül beolthatók azok, akik most kérnek vakcinát.



Hozzátette: a járványnak még nincs vége, a szakértők szerint várható egy negyedik hullám, ami döntően azokat érinti majd, akik nem olttatták be magukat. Kijelentette ugyanakkor, hogy a Magyarországon elérhető mind a hat oltóanyag védettséget nyújt a ma ismert mutációkkal szemben.

Magyarország elkötelezett a gyermekvédelem iránt

Változatlan a magyar kormány elkötelezettsége mind az európai közösségi jog, mind a magyar alkotmány, mind a gyermekvédelem iránt - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten sajtótájékoztatón az Európai Parlamentben (EP) a nap folyamán folytatott vitával kapcsolatban.



Gulyás Gergely közölte, a magyar kormány minden tárgyszerű vitára nyitott, de visszautasítja azt, hogy az EP "meleg bosszúpornó" miatt jogerősen elítélt baloldali képviselőre bízta a magyar gyermekvédelem ügyét.



Elmondta azt is, a gyermekvédelem ügye a legfontosabb, Brüsszel hiába akarja azt elérni, hogy LMBTQ-aktivistákat engedjen be Magyarország az óvodákba és az iskolákba, erre az ország nem hajlandó.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar alaptörvény mellett az unió alapjogi chartája is a szülő kötelezettségévé teszi a gyermekek nevelését.