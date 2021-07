Életmód

Fideszes EP-képviselők: el a kezekkel a gyerekeinktől!

A kormánypártiak szerint Brüsszel most azt az új magyar törvényt támadja, amelynek egyetlen célja, hogy megvédje a gyermekeket. 2021.07.07 00:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sem Brüsszel, sem Soros-szervezetek "nem írhatják elő nekünk, hogyan neveljük a gyermekeinket" - írta Hidvéghi Balázs fideszes EP-képviselő kedden a közösségi oldalán, ahol három képviselőtársával, Gál Kingával, Deutsch Tamással és Győri Enikővel közös videóban beszélt a gyermekvédelmi törvény miatt Magyarországot ért támadásokról.



A kormánypárti politikus úgy fogalmazott: Brüsszel most azt az új magyar törvényt támadja, amelynek egyetlen célja, hogy megvédje a gyermekeket. A gyermekvédelmi törvény egy dolgot akar, azt, hogy a gyerekek nevelése a szülők elidegeníthetetlen joga maradhasson - hangsúlyozta.



Kijelentette: minden más, ami ezzel kapcsolatban elhangzik, hazugság, és része annak a több éve tartó rágalomhadjáratnak, amelyet az európai baloldal - és benne a magyar baloldali EP-képviselők - folytatnak Magyarország ellen.



Hidvéghi Balázs a videóban azt mondta: "akárhogyan is erőlködnek itt, és akárhogy is hazudoznak", a magyar kormány nem fogja megengedni, hogy "Soros-szervezetek" írják elő azt, hogy a szexualitásról mit és mikor tanítsanak Magyarországon a gyerekeknek.



Gál Kinga hangsúlyozta: egy olyan törvény elfogadása miatt támadják az Európai Parlamentben "egymást túlharsogva" Magyarországot, amely a nemzetközi és uniós jogon alapul.



Az új szabályok célja, hogy a gyermekek mindenek felett álló érdekét szem előtt tartva a szülők kezében hagyja a nevelésüket, és megvédje őket az öncélú szexuális tartalmaktól - jelentette ki. Hozzátette: nem fogják hagyni, hogy "ideológiai lobbiszervezetek" befolyásolják a gyermekek nevelését.



Deutsch Tamás szerint ebben az "elképesztően durva támadássorozatban" a magyar baloldali EP-képviselők "őszinte lelkesedéssel" vesznek részt. Nekik nem a magyar gyermekek védelme a fontos, hanem a pénz és a hatalom - jegyezte meg.



Ezért igyekeznek megfelelni a brüsszeli bürokraták minden elvárásának, uniós beavatkozást és "mindenféle jogi eljárások" megindítását követelik, illetve azt, hogy még a választások előtt az uniós pénzeket vonják meg Magyarországtól - mondta.



Győri Enikő kiemelte: Magyarország szuverén állam, ezért a jogrendjében foglaltakat az uniónak is tiszteletben kell tartania. Márpedig a gyermekek nevelése nem uniós, hanem tagállami hatáskör, így Brüsszel nem szólhat bele, miként nevelik gyermekeiket a magyarok.



A nagyobbik kormánypárt követelését világossá téve úgy fogalmazott: "el a kezekkel a gyerekeinktől!".