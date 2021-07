Belpolitika

Karácsony: a diákváros megépítése a fővárosnak és az országnak is fontos lenne

A diákváros megépítése Budapest és az ország egésze szempontjából is rendkívül fontos lenne, ugyanis a fővárosban kevés a kollégiumi férőhely, a Budapestre érkező vidéki fiatalok jelentős része albérletbe kényszerül, és ez emeli a fővárosi ingatlanárakat is - mondta Karácsony Gergely, a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, főpolgármester vasárnap online sajtótájékoztatón.



A Facebookon közvetített eseményen az ellenzéki politikus a kínai Fudan Egyetem budapesti kampuszának létrehozására utalva kijelentette: "amikor igent mondunk a diákvárosra, akkor természetesen nemet mondunk a Fudan-beruházásra is". Az utóbbi egyik legnagyobb problémája szerinte, hogy kiszorítaná a diákvárost Budapest legértékesebb fejlesztési területéről.



Karácsony Gergely közölte: az ellenzéki előválasztáson az MSZP-Párbeszéd szövetség a főváros 6-os számú választókerületében (Józsefvárosban és Ferencvárosban) Jámbor Andrást, a Szikra Mozgalom jelöltjét támogatja. Ez annak is szól - tette hozzá -, hogy Jámbor András élére állt annak a küzdelemnek, amelyet a civil társadalom indított a diákváros megmentéséért.



Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke is megerősítette, hogy ma Magyarországon több tízezer kollégiumi férőhely hiányzik vidékről és Budapestről is. Ezért ha a vidékről érkező hallgatók felvételt nyernek egy budapesti főiskolára vagy egyetemre, családjaiknak nagy erőfeszítést kell tenniük a diákok lakhatásának megoldásáért.



Kiemelte, amennyiben megkapják a bizalmat a választóktól 2022-ben, "a Karácsony-kormánynak" átfogó kollégiumfejlesztési programot kell megvalósítania a fővárosban - ennek a legfontosabb eleme a diákváros megépítése - és vidéken egyaránt.



A sajtótájékoztatót a diákváros tervezett helyszínéről közvetítették, a háttérben "Szerezzük vissza a diákvárost!" feliratú molinót feszítettek ki.