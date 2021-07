Beruházás

Félidejéhez ért a Nyugati pályaudvar karbantartása

Félidejéhez ért a Nyugati pályaudvar június 19-től július 17-ig tartó egyhónapos átfogó karbantartása, minden munka a tervezett ütemnek megfelelően halad - közölte a MÁV Zrt. vasárnap az MTI-vel.



A vasúttársaság tájékoztatása szerint az elmúlt két hétben a tervezett 14 váltócseréből 11 már elkészült. Az aszfaltozás a 7-8. és a 9-10. vágányok között folyik, a csarnokban pedig most kezdődik. A pályát érintő munkálatok, a talpfacserék, síncserék, vágányszabályozások is az ütemterv szerint haladnak.



A felsővezetéki rendszer szerelését éjszaka végzik a szakemberek. A biztosítóberendezési munkák, a felújítandó jelzőhíd bontása, elszállítása, valamint a telepítendő új jelzőhíd alapozása megtörtént.



A 11-12. vágányok közötti külső perontető felújításának részeként a héjalás cseréje mellett elvégzik a teljes acél tartószerkezet korrózióvédelmét, a tartóoszlopok lábazatánál szükséges szerkezeti megerősítéssel együtt.



Az utastájékoztatás megújulásához szükséges nagy LED-fal és a vágányvégi táblák, illetve a hangos utastájékoztatás rendszerének kiépítése is folyamatban van.



A felújítási munkákkal párhuzamosan folyik a hidegváró előtti térkőburkolat cseréje.



A mintegy 18 millió utast fogadó pályaudvar infrastrukturális megújítása kiemelt cél a vasúttársaság fejlesztési terveiben - hangsúlyozta a MÁV. Mint írták, a tanévkezdésre várható újranyitáskor komfortosabb, színvonalasabb környezet, egyben jelentősebb karbantartáson áteső pályahálózat, megbízhatóbb, pontosabb vonatközlekedés várja az utasokat.



A lezárás ideje alatt a Nyugatiba nem érkeznek és onnan nem indulnak vonatok. A vasúttársaság közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes előre megtervezni az utazásokat a közlekedési társaságok menetrendi keresői segítségével.



A változásoktól a www.mav.hu/nyugati oldalon tájékozódhatnak az utasok.