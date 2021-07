Baleset

Dózsa György úti baleset - Jogerősen három és fél évre enyhítették M. Richárd büntetését

Három év hat hónap fogházbüntetésre enyhítette másodfokon az M. Richárdra kiszabott büntetést a Fővárosi Törvényszék pénteken a Dózsa György úti baleset ügyében, az ítélet jogerős. 2021.07.02 16:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Fővárosi Törvényszék közleményében azt írta, hogy 2017 májusban M. Richárd a megengedett 50 kilométer/órát jelentősen meghaladó sebességgel közlekedett a XIII. kerületi Dózsa György út belső sávjában a Kassák Lajos utcai kereszteződés felé, hogy ott elsőbbségi helyzetben egyenesen haladjon tovább a Hősök tere irányába.



A kereszteződésnél a Vágány utca felől érkező harmadrendű vádlott a forgalomirányító lámpa zöld jelzését követően a Dózsa György útról a kanyar szabályos ívét levágva kívánt bekanyarodni balra, a Kassák Lajos utcába. A harmadrendű vádlott a kanyarodás megkezdése előtt nem észlelte az M. Richárd által vezetett jármű közeledését, folytatta a kanyarodást, így az elsőrendű vádlott gépjárművével - fékezése ellenére - nekiütközött a balra kanyarodó személygépkocsinak.



Az ütközés miatt mindkét jármű felborult, és a járdára sodródott, a trolibuszmegállóban három gyalogost el is ütöttek. A harmadrendű vádlott által vezetett jármű két utasa életét vesztette, és az autót vezető férfi is életveszélyesen megsérült. M. Richárd és az elgázolt gyalogosok könnyebben sérültek.



A bíróság ezzel az üggyel együtt tárgyalta M. Richárdnak egy másik, garázdaság és testi sértés miatt indított büntetőügyét is. A vád szerint a férfi 2015. júniusában a Károly körúton közlekedett gépkocsijával - az ügyben korábban jogerősen elítélt másodrendű vádlott társaságában -, amikor megelőzött és majdnem elsodort egy kerékpárost. A sértett, hogy jelezze a veszélyt, rácsapott a kocsi oldalára. Kár nem keletkezett a személygépkocsiban, de mind az elsőrendű vádlott, mind pedig utasa észlelték az ütést. Az elsőrendű vádlott megállt az autójával, hogy számonkérje a biciklist, akit a másodrendű vádlottal közösen bántalmazott.



A Pesti Központi kerületi Bíróság (PKKB) 2020. szeptember 30-án M. Richárdot 4 év fogházbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte, és végleges hatállyal eltiltotta a közúti járművezetéstől, a vele szemben közúti veszélyeztetés bűntette miatt emelt vád alól pedig felmentette. A harmadrendű vádlottat, a Dózsa György úti balesetnél szabálytalanul kanyarodó autó sofőrjét, a bíróság 1 év 10 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre és 1 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte. Az ítélettel szemben a vádlottak és védőik, illetve az ügyészség az elsőrendű vádlott vonatkozásában fellebbezést jelentett be.

A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék pénteken kihirdetett ítéletében megállapította, hogy az elsőfokú bíróság által lefolytatott bizonyítási eljárás teljeskörű és szakmailag helytálló volt.



A törvényszék szerint a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) helyesen következtetett arra, hogy az első- és harmadrendű vádlott által elkövetett közúti közlekedési szabályszegések idézték elő a Dózsa György úti halálos balesetet, így mindkettőjüket bűnösnek mondta ki halálos közúti baleset okozásának vétségében. A Károly körúton történtekkel kapcsolatban pedig azt mondta ki, hogy helyesen állapította meg a PKKB M. Richárd bűnösségét garázdaság és könnyű testi sértés vétségében, és helyesen mentette fel a közúti veszélyeztetés miatt emelt vád alól, a férfi ugyanis figyelmetlenségből nem észlelte a kerékpárost, így csak gondatlan magatartás róható a terhére, szándékos elkövetés nem.



Az elsőfokú ítélet óta több mint kilenc hónap telt el úgy, hogy ebből M. Richárd több mint öt hónapja letartóztatásban van, így - nagyobb nyomatékkal - az időmúlásra és a vádlottak megbánó magatartására tekintettel a bíróság lehetőséget látott az első fokon kiszabott büntetések enyhítésére.



Az FT azt is figyelembe vette, hogy az elsőrendű vádlott felismerte: a magatartási szabályok folyamatos megsértése miatt segítségre szorul. A harmadrendű vádlott esetében az időmúlás mellett enyhítő körülmény volt a cselekmény előtti és utáni tiszta közlekedési élete, büntetlen előélete, továbbá az is, hogy ő maga is megsérült a balesetben - közölte a törvényszék.



A törvényszék ezek alapján az elsőrendű vádlottat, M. Richárdot jogerősen 3 év 6 hónap fogházbüntetésre és két év közügyektől eltiltásra, a harmadrendűt pedig 1 év 3 hónap - két évi próbaidőre felfüggesztett - fogházbüntetésre ítélte, őt a bíróság előzetes mentesítésben részesítette. A törvényszék egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, így az elsőrendű vádlottal szemben korábban kiszabott végleges hatályú, illetve a harmadrendűvel szemben meghatározott egy év tartamú közúti járművezetéstől eltiltás is érvényben marad. Az ítélet jogerős.