Koronavírus-járvány

Elérte az 5,5 milliót a beoltottak száma Magyarországon, szombattól már nem kell maszk

Nem kell már maszkot viselni az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön, ez csak a kórházakban és a szociális intézményekben lesz előírás. 2021.07.02 17:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elérte az 5,5 milliót a koronavírus ellen beoltott emberek száma Magyarországon, szombattól megszűnik a maszkviselési kötelezettség - közölte a kormany.hu pénteken.



Kiemelték: Pintér Sándor belügyminiszter hivatalos határozatban hirdette ki, hogy Magyarország elérte az 5,5 millió beoltottat, így szombaton életbe lép a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozata, amely újabb fontos állomás az élet és a gazdaság újraindításában. Több korlátozás is megszűnik.



Nem kell már maszkot viselni az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön, ez csak a kórházakban és a szociális intézményekben lesz előírás.



Védettségi igazolvány nélkül is be lehet menni a vendéglátóipari egységekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe, valamint az előre megváltott jeggyel, ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra.



Megszűnnek az üzletekre vonatkozó eddigi korlátozások: nem lesz távolságtartási szabály és négyzetméteren alapuló létszámkorlát.



A családi események, magánrendezvények esetén az eddigi 50 fős létszámkorlátozás 100 főre, lakodalom esetén a 200 fős létszámkorlátozás 400 főre emelkedik.



Sportrendezvények, zenés-táncos rendezvények, valamint zárt térben vagy több mint 500 résztvevővel, szabadtéren tartott egyéb rendezvények vonatkozásában nem enyhítenek: marad a létszámkorlátozás és a védettségi igazolványhoz kötött részvétel.



A 18 év alattiak is csak védettségi igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete mellett vehetnek részt ezeken a rendezvényeken - tették hozzá.



Az egyetemek és a főiskolák készülődhetnek a jelenléti oktatás visszaállítására - közölték.



A kormany.hu felhívta a még be nem oltottak figyelmét arra, hogy a vírus továbbra is terjed Európában, és még jelen van Magyarországon is.



A legerősebb védelmet az oltás jelenti - olvasható a közleményben.