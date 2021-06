Balesetmegelőzés

A Duna gyönyörű - de veszélyes is lehet (videók)

A Dunában a kijelölt területeken kívül tilos fürdeni - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a rendőrség honlapján közzétett tájékoztatóban, amelyben a fürdőzők, vízi sportot űzők és hajózók figyelmét hívja fel a folyó veszélyeire.



Azt írták, hogy a visszatérő ellenőrzések ellenére még mindig sokan fürödnek tiltott helyen. Tavaly a Dunából negyven holttestet emeltek ki, négy haláleset volt fürdőzéshez köthető.



A BRKF közlése szerint a tragédiák jelentős része megelőzhető a fürdőzés "írott és íratlan" szabályainak betartásával, felelős strandolással és sportolással.



Mint kiemelték, a Dunában fürdeni Dunakeszi, Göd, Szentendre, Verőce, Dunabogdány, Nagymaros, Kisoroszi, Ráckeve, Szigetcsép és Szigetszentmárton település által üzemeltetett szabadstrandokon lehet.



Tilos fürdeni hajóútban, hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében, vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében.



Szintén tilos fürdeni kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt, zárt vízisí és vízirobogó (jet-ski), valamint egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomás területén, egészségre ártalmas vizekben, kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabadvizekben, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított és legfeljebb a mélyvíz határáig, ahol a tiltó tábla jelzi.



A BRFK hangsúlyozta: a sérülések és halálesetek elkerülése, valamint a jogszabályok betartatása érdekében a rendőrség rendszeresen, visszatérően tart ellenőrzéseket és intézkedik azokkal szemben, akik a fürdőzés szabályait megszegik.



Beszámoltak arról is, hogy vízisporteszközök - köztük vízisí, vagy SUP - használható a Dunán; azokra hasonló szabályok vonatkoznak, mint a csónakokra.



Felhívták a figyelmet arra, hogy vízi járművet csak az vezethet, aki nem ivott alkoholt.



Az a szélerővel vagy gépi berendezéssel hajtott vízi jármű, amelynek hossza a 7 métert meghaladja, névleges vitorlafelülete a 10 négyzetmétert eléri vagy motorteljesítménye nagyobb, mint 7,5 kW, csak külön képesítéssel vezethető - írták.



A tájékoztatás szerint vízi járműben tartózkodó, úszni nem tudó, valamint 14 évnél fiatalabb személy, továbbá vízi sporteszközön közlekedő minden ember köteles mentőmellényt viselni.



A BRFK egyúttal azt is javasolta, hogy aki nem tud jól úszni, mindig csak sekély vízben fürödjön. Ha fürdés közben a felfújható vízieszközök - például gumimatrac - elsodródik, ne ússzanak utána, mert az életüket veszélyeztetik. Felhevült testtel tilos hirtelen vízbe ugrani. Szabad vizekben 6 éven alul, illetve úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen közelében, annak felügyelete mellett fürödhet - tették hozzá.

A rendőrség rögzítette: ha valaki megszegi a szabályokat, 5 ezertől 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.