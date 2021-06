Kikapcsolódás

Testőreivel jár horgászni Áder János

A köztársasági elnök hatéves kora óta pecázik, ha olyan vízre megy, amelyet még nem ismer, általában a helybéliektől kér tanácsot. 2021.06.29 09:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Áder János a Ripostnak adott interjújában elmondta, hogy mindegyik helynek megvan a sajátossága: egészen más technikát kíván a Duna, a Balaton vagy egy élménytó.



Arra a kérdésre, hogy mit szólnak a helyi pecások, amikor odalép hozzájuk a köztársasági elnök, és megkérdezi, mivel hor­gásszon, Áder azt felelte: örömmel segítenek neki, meg sem lepődnek. Mint fogalmazott, tudják, hogy a tavon ő is "csak" egy horgász, így szívesen segítenek neki.



Azt is elmondta, hogy fia időnként elmegy vele feederezni. A barátai körében viszont nagyon sokan horgásznak, néha el is szokta vinni őket olyan helyre, ahol mindenki foghat halat.



A köztársasági elnök civilben is testőrökkel jár horgászni, de szerinte ez egyáltalán nem zavaró.



"Sőt, a csapat nagy részével megkedveltettem a horgászatot. Egyre többen vettek botokat, csalikat az elmúlt kilenc évben. Arra is büszke vagyok, hogy nemcsak a békéshalas pecázást, hanem a rablóhalazást is megszerették ez idő alatt" - mondta a lapnak.