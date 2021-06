Innováció

Magyar fiatal tervéből készül az új LEGO-készlet

2021.06.28 11:11 MTI

Magyar fiatal tervéből készül az új LEGO Ideas készlet: a 16 éves Fehérvári Donát tervei alapján készülő szettből egy működő csocsóasztalt lehet majd megépíteni a játékkockák segítségével - közölte a cég kommunikációjával foglalkozó ügynökség hétfőn az MTI-vel.



A LEGO Ideas olyan kezdeményezés, amelyben az érdeklődőknek is lehetőségük van beküldeni saját kockákból megépített ötletüket, így esélyt kapnak arra, hogy a játék tervezőivel életre keltsék azt. A csocsóasztal ötletét még februárban töltötték fel az Ideas weboldalára. Az új készletet Dániában a napokban jelentették be.



Mint írják, a mozgatható, játékra is alkalmas csocsóasztal tervét Fehérvári Donát a sport tematikájú felhívásra készítette el. A We Love Sport! témában olyan készletek ötleteit várták, amelyekkel a játékkocka rajongói kifejezhették a sport iránti szeretetüket. A magyar fiatal tervét nemcsak a 10 legjobb ötlet közé választották, de a nemzetközi rajongói közönségtől is az ő modellje gyűjtötte be a legtöbb szavazatot.



Bár a közönség számára Fehérvári Domát terve volt a leginspirálóbb, a cég tervezői minden ötletet megvizsgáltak, hogy melyik lenne leginkább alkalmas arra, hogy valódi készlet formájában is megjelenjen. A csocsóasztal terve őket is meggyőzte, így pár hónap múlva már hivatalos készlet formájában lesz elérhető.



Nem ez az első magyar siker a kezdeményezés történetében, legutóbb 2019-ben szintén egy magyar fiatalember ötlete nyomán Mickey egér ikonikus gőzhajója kerülhetett a polcokra egy különleges készlet formájában - emlékeztet a kommüniké.



A LEGO Csoportot 1932-ben Ole Kirk Kristiansen alapította a dániai Billundban. A cég ma is egy magántulajdonban álló családi vállalat, termékeit világszerte több mint 140 országban értékesítik. Magyarországi leányvállalatát 2008-ben hozta létre Nyíregyházán, ahol jelenleg mintegy 3000 dolgozóval állítja elő a játékokat - áll az összegzésben.