Illegális bevándorlás

Szijjártó: ha nem sikerül stabilizálni Afganisztánt, újra tömeges migrációs hullámok indulnak

Ha a nemzetközi csapatok Afganisztánból való kivonulása után nem sikerül megőrizni a békét, biztonságot és stabilitást, akkor az ország már a következő hónapokban az illegális migrációs hullámok legnagyobb globális kibocsátójává válhat. 2021.06.25 10:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ha nem sikerül stabilizálni Afganisztánt, ott újra súlyossá válik a terrorfenyegetettség és újra tömeges migrációs hullámok fognak megindulni - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter pénteken egy budapesti konferencián.



Szijjártó Péter a Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI) Az afganisztáni kivonulás hatása a migrációra című rendezvényén azt mondta: ha a nemzetközi csapatok Afganisztánból való kivonulása után nem sikerül megőrizni a békét, biztonságot és stabilitást, akkor az ország már a következő hónapokban az illegális migrációs hullámok legnagyobb globális kibocsátójává válhat.



A miniszter megjegyezte, hogy ezen migrációs hullámok kockázatához hozzájárul Brüsszel migrációpárti politikája is. Ahelyett, hogy a migráció visszaszorításán dolgoznának, most afrikai és karibi országokkal készülnek migrációs megállapodást kötni, és "szponzorált visszatérés" néven újra előkerült a kötelező betelepítési kvóta is - közölte.