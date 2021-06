Kormány

A vakcinagyártásról és a minimálbérről is szó lesz az új nemzeti konzultációban

A kormány véglegesítette a nemzeti konzultáció témáit és kérdéseit; a kérdőíven 14 kérdés szerepel majd a gazdasággal, valamint a migrációval és a hazai vakcinagyártással kapcsolatban - jelentette be a kormányszóvivő szerdán.



Szentkirályi Alexandra a kormány Facebook-oldalára feltöltött videóban közölte: a konzultáció a járvány utáni életről szól majd.



Elmondta: 14 kérdés kapott helyet a kérdőíven, ezek túlnyomó része gazdasági jellegű, többek között a minimálbérről, a családi adóvisszatérítésről és a hitelmoratóriumról szólnak. A kérdőíven ezen felül szerepelnek a migrációval és a hazai vakcinagyártással kapcsolatos kérdések is - tette hozzá.



Szentkirályi Alexandra a videóban hangsúlyozta: a világ a járvánnyal megváltozott és minden másnál erősebben mutatott rá arra, hogy a veszélyek korát éljük, a járványok és a népvándorlások korát. Éppen ezért - folytatta - mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Magyarországot megerősítsük, és arról, hogy ez hogyan történjen, most mindenki elmondhatja a véleményét. Ebben segít a konzultáció - tette hozzá.



A kormányszóvivő közölte azt is: a kérdőívet a szokásoknak megfelelően postai úton és online is vissza lehet majd küldeni.



Mindenkit arra bíztatott, hogy mondja el véleményét a konzultáción.