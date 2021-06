Egészségügy

OVSZ: hétfőtől kedvezményesen vásárolhatnak a véradók

Fél évig kedvezményesen vásárolhatnak az elfogadóhelyeken a véradók az Önkéntes véradó virtuális kártyával hétfőtől - közölte az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) a véradók világnapja alkalmából az MTI-vel.



A szervezet vasárnapi közleménye szerint június 14-étől minden donor rendelkezhet Önkéntes véradó virtuális kártyával, amelyet telefonon egy ingyenes applikációval lehet megjeleníteni, de akár pdf-formátumban is letölthető vagy plasztikkártya is kérhető belőle.



A kártyával a donorok a véradástól számított fél éven belül több mint ezer kiskereskedőnél, helyi szolgáltatónál vásárolhatnak kedvezményesen. A rendszeres véradók különböző fokozatú, véradási számuknak megfelelő kártyát kapnak, amellyel több száz prémium szolgáltatónál megemelt alapkedvezményben részesülhetnek - ismertették.



Azt írták: ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű vérkészítmény álljon rendelkezésre, folyamatosan szükség van az önkéntes véradók térítésmentes segítségére.



A magyar véradók felelősségtudatának és önzetlenségének köszönhetően a koronavírus-járvány eddigi ideje alatt a vérkészítmény-ellátás folyamatos volt Magyarországon, és az OVSZ mindent megtesz azért, hogy folyamatos is maradjon - emelték ki.



Hozzátették: "június 14-én szerte a világon köszönetet mondunk azoknak, akik önzetlen adományukkal, a véradásukkal, számukra ismeretlen embereknek segítenek meggyógyulni, nemegyszer életben maradni."



Bővebb információk és az elfogadóhelyek listája az applikációban és a www.ovsz.hu/hu/hirek/onkentes-verado-kartya oldalon található.