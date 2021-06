NMHH

Helytelen korhatár-besorolás miatt megbírságolták az RTL Klub szolgáltatóját

Nem megfelelő korhatár-besorolás miatt 12 millió forintos bírságot rótt ki az RTL Klub szolgáltatójára a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa legutóbbi ülésén. Két helyi frekvenciapályázaton a grémium elvégezte az alaki vizsgálatot, valamint elfogadta három vidéki rádiós pályázati felhívás tervezetét is.



A NMHH kommunikációs igazgatósága azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy bejelentés alapján vizsgálták az RTL Klub szolgáltatóját, mert az Apatigris című műsor egy márciusi epizódját és az ismétlését 16-os besorolás helyett csupán 12 éven aluliaknak nem ajánlottként tette közzé, és az este 21 és hajnali 5 óra közötti idősáv helyett 19 órától és kora délután is sugározta.



A vizsgált adásban olyan káros magatartásmintát - morálisan kifogásolható, könnyű pénzszerzési lehetőséget - mutattak be, amely negatív hatással lehet a 12-16 év közötti korosztály tagjainak személyiségfejlődésére - írták.



Közölték azt is, hogy a Szentes 104,3 MHz és a Keszthely 92,2 MHz használatára kiírt pályázatokon a grémium elvégezte a benyújtott ajánlatok alaki vizsgálatát: mindkét esetben nyilvántartásba vette az egyedüliként jelentkező Karc FM Média Kft.-t. A médiatanács a frekvenciákat helyi vételkörzettel, közösségi jelleggel hirdette meg.



A tanács elfogadta a Kalocsa 94,5 MHz, a Dunaföldvár 104,1 MHz és a Tapolca 101,8 MHz frekvenciára vonatkozó felhívások tervezetét, a helyi frekvenciákat közösségi jellegű használatra kínálják.



A szolgáltató kérelmére hozzájárult a tanács, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. az eredetileg meghatározott időpontnál később, szeptember 17-éig kezdje meg adását a Zalaegerszeg 104,4 MHz-en - áll a közleményben.