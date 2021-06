Koronavírus-járvány

Hidvéghi: erre jó az EU védettségi igazolvány

Ha bármit tehetünk, hogy minél hamarabb véget vethessünk a koronavírus-járványnak, és visszaadjuk az emberek mozgási szabadságát, akkor tegyük, és ha az EU vakcinaigazolványa ehhez hozzájárul, akkor legyen az is! - indokolta a Fidesz európai parlamenti képviselője a CNN-nek adott nyilatkozatában, miért szavazta meg az EU védettségi igazolványát.



Hidvéghi Balázs csütörtökön Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra a vele készített interjút. A képviselő szerint másfél év után már egyértelműen látszik, hogy az igazi megoldás a járványra a tömeges oltás.



Mi eléggé kritikusan állunk az európai oltási stratégiához - jelentette ki, hozzátéve, hogy Magyarország az 55 százalékos átoltottságával az élen jár az EU-ban, ahol az átoltottság 41 százalék. A második oltást Magyarországon az emberek 50 százaléka már megkapta, az EU-ban ez 25 százalék.



Hidvéghi Balázs leszögezte: ez azért van, mert Magyarországon nemcsak elmondták az embereknek egy tájékoztató kampányban, milyen fontos az oltás, hanem többféle vakcinát is alkalmaztak; nemcsak azokat, amiket az EU szerzett be, hanem keletieket is. Szerintünk ez az egyetlen kiút ebből a járványból - emelte ki.



A politikus arról is beszélt, hogy minden európai országnak, sőt minden európai embernek létfontosságú érdeke, hogy az országok kétoldalú megállapodásokat kössenek a keleti vakcinák elfogadásáról.



"Egy vakcinának nincs világnézete, nincs nemzetisége, csak hatékonysága van. Ha egy oltóanyag segít az embereken, akkor használni kell, függetlenül attól, honnan jön" - fogalmazott. Emlékeztetett rá, hogy az Egészségügy Világszervezet, a WHO ajánlja a Sinopharmot, Szlovákia nemrégiben kezdte használni a Szputnyikot, és legutóbb a bajor miniszterelnök kérte az EU-t és az az Európai Gyógyszerügynökséget, hogy vizsgálják és javasolják használatra az orosz vakcinát.



Kiemelte: az emberek érdekét kell nézni, és "ha egy oltóanyag segít nekik, akkor azt használni kell, az európai hatóságoknak, valamint az Európai Bizottságnak el kell fogadnia azt".

A vakcinaigazolvánnyal kapcsolatban elmondta: az igazolás digitális formában tartalmazna majd információt "arra vonatkozóan, hogy az illetőt beoltották-e, mivel, mikor, vagy éppen hogy átesett-e már a fertőzésen, van-e antigénje, és ezért védett". Az igazolvány emellett tartalmazna tesztelésre vonatkozó információkat is, hiszen - mint mondta - az utazáshoz világszerte, illetve Európában még mindig sok helyen teszt kell.



Ha ez az igazolvány segíthet az emberek mozgásszabadságát, a normális életet visszaadni, akkor használjuk, és bízzunk benne, hogy túl leszünk ezen a járványon, amilyen hamar csak lehet - fogalmazott.



Szólt arról is, hogy ha egy tagállam egy bizonyos vakcinát elfogad egy államtól, akkor mindenki mástól is el kell fogadni az Európai Unióban, vagyis ilyen alapon nem lehet diszkriminálni.



Hidvéghi Balázs emlékeztetett arra, a magyar kormány a járványra adott egész brüsszeli választ kritizálta, mert az lassú volt és sok esetben nem hatékony. Úgy gondolom, hogy a tagállamok gyorsabban és professzionálisabban cselekedtek annak érdekében, hogy meghozzák a szükséges döntéseket - jegyezte meg.



A felvetésre, hogy az EU-s vakcinaigazolvány segíteni fogja Magyarország gazdasági talpaállítását, és ezt figyelembe véve nem csak színjáték-e az EU oltási politikájának kritikája, a Fidesz EP-képviselője elmondta: Orbán Viktornak a legnagyobb a támogatottsága az EU miniszterelnökei közül, "választások sorát nyerte meg nagy fölénnyel, sokan támogatják", mert politikája az emberek szükségleteire és a nemzeti érdekre fókuszál.



"Ez az egész vakcinaprobléma nem politikai kérdés, nem is kellene azzá tenni, ez egy egészségügyi kérdés" - szögezte le az EP-képviselő, megismételve, hogy az emberek érdekét kell szem előtt tartani, segíteni kell a gazdaságon, és meg kell védeni az embereket a vírustól, "mert ha nem így teszünk, nem kaphatjuk vissza a normális életünket".