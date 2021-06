Koronavírus-járvány

Szijjártó: Albániával is megvan a megállapodás az oltási igazolások elismeréséről

Ennek nyomán csütörtöktől biztosított a szabad utazás lehetősége magyar és albán állampolgároknak a két ország között. 2021.06.09 19:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Albániával is megszületett a megállapodás az oltási igazolások kölcsönös elismeréséről - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Facebook-oldalán.



Ennek nyomán csütörtöktől biztosított a szabad utazás lehetősége magyar és albán állampolgároknak a két ország között.



Szijjártó Péter emlékeztetett, hogy Marokkóval is megkötötték a megállapodást, majd a bejegyzését azzal zárta: "ha minden jól megy, holnap újabb bejelentéssel jelentkezünk!".