Koronavírus-járvány

Szlávik: biztos, hogy fog kelleni harmadik oltás - videó

Más oltások jönnek, olyan mutánsok ellen is hatékony vakcinák, amelyekkel érdemes lesz majd a harmadik oltást is elvégezni. 2021.06.07 11:41 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nagyon-nagyon nehéz lesz elérni a hatmillió beoltottat, ami már Európához képest is egy komoly teljesítmény lenne, erről beszélt Szlávik János hétfőn reggel a TV2 reggeli műsorában.



Az infektológus szerint azokat már nehéz meggyőzni, akik eddig nem akarták felvenni az oltást, de még akadnak olyanok, akik megváltoztatják a véleményüket.



Mint fogalmazott, a mutánsok továbbra is azokat veszélyeztetik, akik nincsenek beoltva. Negyedik hullám viszont ennyi beoltottnál nem lehet.



Kijelentette azt is, biztos, hogy fog kelleni harmadik oltás.



Erre szerinte még ugyan nincsenek adatok, de más oltások jönnek, olyan mutánsok ellen is hatékony vakcinák, amelyekkel érdemes lesz majd a harmadik oltást is elvégezni.