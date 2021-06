Koronavírus-járvány

Kormányszóvivő: a járvány csak azoknak ér véget, akik beoltatták magukat

A koronavírus-járvány csak azoknak ér véget, akik beoltatták magukat - hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Elmondta: a kormány mindent megtett azért, hogy aki akarja, megkaphassa az oltást, most már csak az embereken múlik, hogy beoltatják-e magukat. Magyarországon - Európában egyedülállóan - vakcinabőség van: jelenleg is van elég vakcina, de a következő hónapokban is érkeznek még oltóanyagok - közölte.



A kormányszóvivő beszélt arról is, hogy Magyarország részese szeretne lenni a közös európai vakcinaútlevélnek, de mivel nálunk az oltásoknak köszönhetően hamarabb lett szabadabb az élet, hamarabb kellett a kormánynak nemzeti hatáskörben gondoskodnia a szabad utazásról. A kormány a tömeges oltások megkezdésekor ezért is hozta létre a védettségi igazolványt, amelyet a kétoldalú megállapodásoknak köszönhetően már 12 országban elfogadnak - mondta Szentkirályi Alexandra.