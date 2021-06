Fudan-botrány

Gulyás: a kormány támogatja, hogy a budapestiek 2023-ban népszavazáson dönthessenek a Fudan Egyetemről

Magyarország a nyugati szövetségi rendszer része, de korrekt kapcsolatokra törekszik a világ jelentős hatalmaival, így Kínával és Oroszországgal is.

A kormány támogatja, hogy ha a beruházás feltételei már ismertek, akkor a budapestiek 2023-ban népszavazáson dönthessenek: akarnak-e Fudan Egyetemet - nyilatkozta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Mandinernek adott interjút.



Arra az újságírói felvetésre, hogy az ellenzék szerint a Fudan Egyetem a kormány keleti elkötelezettségének bizonyítéka a Nyugattal szemben, Gulyás Gergely úgy válaszolt: "Nekünk nem kell a nyugati világnak hűségnyilatkozatokat tennünk, mert a NATO és EU-tagsággal annak részei vagyunk, létező vitáink ellenére ők a szövetségeseink. Értjük a nyelvüket, akkor is, ha nem mindig szeretjük. A főpolgármester úr fordítva van ezzel: nem érti a nyelvüket, de mindig szereti" - fogalmazott a miniszter.



Hozzátette: Magyarország a nyugati szövetségi rendszer része, de korrekt kapcsolatokra törekszik a világ jelentős hatalmaival, így Kínával és Oroszországgal is.



Arra a kérdésre, hogy lesz-e Fudan Egyetem vagy sem, Gulyás Gergely úgy reagált: a Fudan Egyetem ügye közéleti vitára alkalmas formában pillanatnyilag nem létezik. Majd akkor lehet dönteni, ha lesznek tervek, világos pénzügyi feltételek, és ez várhatóan még másfél év.



Abból, hogy Magyarország elvesztette a Sargentini-pert az Európai Unió Bíróságán, Gulyás Gergely szerint annyi következik, hogy egy tagállam és egy uniós intézmény vitájában "egészen hajmeresztő ítélet" is születhet az uniós intézmény javára.



Magyarország eddig is tiszteletben tartotta és ezután is tiszteletben fogja tartani a luxemburgi bíróság döntéseit, de gyengíti az Európai Uniót, ha joggal merül fel, hogy fontos döntéseknél a szerződések betűje helyett politikai szempontokat is mérlegel a bíróság - jegyezte meg a miniszter.



Annak kapcsán, hogy Jakab Pétert, a Jobbik elnökét tízmillió forintra büntette Kövér László házelnök, Gulyás Gergely arra hívta fel a figyelmet: jelenlegi szövetségesei szerint Jakab Péter egy náci párt politikusa volt, és ez "nekik is kínos, ezért a hitelvesztést mérséklendő új, a korábbitól távoli szerepet találtak a Jobbik elnökének". Jakab Péternek viszont nem tetszik ez a bohóc szerep, amelyet újdonsült szövetségesei Gyurcsány Ferenc vezetésével neki szántak. Bohóc helyett mártír szeretne lenni és ezért veszi semmibe az elmúlt 30 év parlamenti szabályait.

Gulyás Gergely az M3-as metró felújításának 10 milliárdos drágulása kapcsán arra emlékeztetett: a metrót a főváros újítja fel, a kormány pedig tartja magát korábbi ígéretéhez: "amit Tarlós főpolgármester úr alatt Budapestnek ígértünk, azt a főváros baloldali vezetése alatt is teljesítjük". A metrófelújítás főváros által tervezett költsége 217,5 milliárd forint, melyet a kormány 172,5 milliárdnyi uniós és 45 milliárdnyi hazai forrásból teljes egészében kifizet. Ez a jelenlegi önkormányzati ciklus legnagyobb beruházása, melyre a főváros eddig saját forrásból egyetlen fillért sem költött.



Ha a beruházás drágul, akkor azt a fővárosnak kell viselnie - fűzte hozzá a miniszter.



Gulyás Gergely szerint az ellenzéki előválasztás színjáték, a miniszterelnök-jelölt személyéről és az egyéni jelöltek jelentős részéről a háttérben már megállapodtak "Gyurcsány Ferencék". Baloldali győzelem esetén Karácsony a miniszterelnök, Gyurcsány felesége a helyettese lehet. Dobrev Klárának van családi tapasztalata, hogyan kell választás nélkül - akár ciklus közben - hatalomra jutni. Hogy az alapfelállás a főpolgármester elmúlt hetekben időnként "már-már komikus politikai botladozása" miatt változhat-e, az sem demokratikus választás, hanem politikai alkuk kérdése - nyilatkozta a miniszter.



Az MTI kérdésére a Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a Fudan Egyetemmel kapcsolatos népszavazás 2023-ban lehet esedékes, mert 2022 második feléig a tervezés folyik.