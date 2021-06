Meghibásodás

Műszaki hiba miatt volt részleges termelési szünet a Mátrai Erőműben

Csütörtökön este a 3-as blokknál szűnt meg 1 napra a termelés, pénteken hajnalban a 4. blokki kazánon következett be csősérülés. 2021.06.05 08:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Még tart a Mátrai Erőmű Zrt. 5. blokkjának tervezett éves nagyjavítása, amely mellett a 3. és 4. blokk leállásával is meg kellett birkózni az elmúlt napokban az erőmű személyzetének - tájékoztatta a Mátrai Erőmű Zrt. az MTI-t szombaton.



Ismertették, csütörtökön este a 3-as blokknál szűnt meg 1 napra a termelés, pénteken hajnalban a 4. blokki kazánon következett be csősérülés. A két meghibásodás a normál működésből, elhasználódásból adódott - tették hozzá.



A gőzturbina zavarának elhárítása után a 3. blokk még pénteken üzembe került, a 4. blokk javítása várhatóan vasárnap befejeződik és a tervek szerinti a kétblokkos normál üzem helyreáll.



Az 5. blokkba szombaton délután gyújtanak be az üzemi próbák elvégzéséhez, amelyek kedden befejeződnek és a hálózatra kapcsolódik a 224 megawattos (MW) villamosenergia-termelő egység.



A 3-4. blokk üzemzavara nem tekinthető rendkívülinek, tekintettel arra, hogy az elhárítást az erőműben megszokott protokoll szerint végezték az illetékes hatóságok tájékoztatása mellett. Az események a környezetre és a személyzetre nem jelentettek veszélyt - hangsúlyozták.



A Mátrai Erőmű kilenc évig tartó átalakítása idén kezdődött el, az ITM és az Európai Unió illetékes végrehajtó ügynöksége decemberben írta alá azt az 5,2 milliárd forint összköltségvetésű támogatási szerződést, amely a Nemzeti Energia és Klímaterv végrehajtását, valamint a Mátrai Erőmű fenntartható és igazságos átmenetét segítő "LIFE-IP North-HU-Trans" projekt végrehajtását rögzíti.



A 9 év alatt megvalósuló átalakítás átképzési és vállalati mobilizációs programjai révén biztosítja az érintett munkavállalók helyzetének rendezését, a bányászati szakmakultúra megőrzését és a szükséges átképzéseket. A Mátrai Erőmű Magyarország energetikai kulcsszereplője, 2100 munkavállaló és közvetve mintegy 4000 család megélhetését biztosítja a régióban. A szénerőmű ugyanakkor a hazai szén-dioxid-kibocsátás 14 százalékáért is felel, ezáltal Magyarország 2050-es karbonsemlegességi céljainak eléréséhez elengedhetetlen az erőmű kapacitásainak a klímacélokat is figyelembe vevő átalakítása.



A vállalat lignit tüzelésű blokkjait a tervek szerint 2025. végén leállítják, az MVM Csoport középtávú célja az elavult energiatermelő egységek új, nagyobb hatásfokú, innovatív és alacsonyabb kibocsátású technológiákra cserélése.



Mátrai Erőmű 2020-ban került az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. tulajdonába; az évet 800 millió forintos pozitív működési eredménnyel zárta.