Nemzeti összetartozás napja

Alapjogokért Központ: 101 évvel Trianon után is erős a magyar nemzettudat

A magyarok 83 százaléka szerint fontos, hogy legyenek nemzetek a jövőben is, 92 százalékuk pedig elsősorban magyarnak vallja magát és nem európainak - derül ki az Alapjogokért Központ legfrissebb kutatásából, amelynek részleteit pénteken, a nemzeti összetartozás napján osztották meg a Facebook-oldalukon.



Azt írták, hogy a felnőtt magyar társadalom véleményét bemutató, országosan reprezentatív mintán végzett felmérés alapján kijelenthető, hogy a magyar emberek nemzeti identitástudata roppant erős a 21. században is. Tízből nyolc megkérdezett szerint ugyanis fontos az, hogy a globalizáció modernkori hatásai ellenére is legyenek nemzetek a jövőben, és mindösszesen a válaszadók 5 százaléka helyezkedett ezzel ellentétes álláspontra - tették hozzá.



"Bár hazánk elveszítette területének és lakosságának kétharmadát, és több mint hárommillió magyar a csonka ország határain kívül rekedt, mégis, 101 évvel Trianon után is érvényes az a megállapítás, mely szerint csak az államnak van határa, a nemzetnek nincs" - emelték ki a kutatásban.



A központ szerint a felmérés arra is rámutat, hogy a nemzet iránti elköteleződés mellett a magyarságtudat is megmaradt, amin az európai uniós tagság sem változtatott. A 18 évnél idősebb lakosok 92 százaléka ma is elsősorban magyarnak vallja magát, míg 6 százalékuk európainak - fűzték hozzá.



"Az erős nemzettudat fontos legitimációs pont: az európai integrációról szóló vitákban, így a most zajló, az Európai Unió jövőjéről szóló konferenciasorozaton is társadalmi felhatalmazást biztosít a magyar érdekek minél hatékonyabb képviseletére, a szuverén államok közötti együttműködés fenntartására a szupranacionális, nemzetek feletti Európa koncepcióját képviselő erőkkel szemben" - olvasható a kutatásban.