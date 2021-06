Országgyűlés

Áder János visszaküldte a Háznak az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényt

Áder János államfő nem ért egyet az ingatlannyilvántartásról szóló törvénnyel, ezért megfontolásra visszaküldte azt a Háznak pénteken, hogy a jogszabály hatályba léptető rendelkezései újratárgyalhatók legyenek. Az erről szóló dokumentum az Országgyűlés honlapján olvasható.



A köztársasági elnök az Országgyűlésnek küldött levelében azt írja: az elfogadott jogszabály hatályba léptető rendelkezései ellentmondásosak, a jogalkotói cél megvalósítására nem alkalmasak, így a törvény nem felel meg sem az alaptörvény, sem a jogalkotási törvény egyes követelményeinek.



Az alaptörvény szerint ugyanis a jogszabályok szövegének értelmesnek, világosnak kell lennie, a jogalkotásról szóló törvény pedig azt írja elő, hogy a jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie.



Az államfő a levelében kifejti, hogy az eredeti előterjesztéshez az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága egy olyan változtatást fogadott el, amely a jogszabály szerint a jogszabály egy jelentős része csak 2023 februárjától lépne hatályba.



Ez azonban több szempontból is aggályos - írja a köztársasági elnök. Nem teszi lehetővé a kivételekkel nem érintett rendelkezés idei, június 15-ei hatályba lépését, az eredeti jogalkotói cél megvalósítását, másrészt értelmezhetetlen és alkalmazhatatlan is.



Az Országgyűlés május 26-án fogadott el új törvényt az ingatlannyilvántartásról, amelyben az eddigi papír alapú ügyintézést elektronikusra váltják a hatékonyság és gyorsaság érdekében.



Az új jogszabálynak köszönhetően az ingatlannyilvántartás összekapcsolható lesz az állam más közhiteles elektronikus nyilvántartásaival, ahonnan az ingatlan-nyilvántartás adatai automatikusan frissülni tudnak és biztosított lesz az elektronikus információ-áramlás és kapcsolattartás, sok esetben az automatizált kapcsolattartás is.