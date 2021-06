Koronavírus-járvány

Meghalt 26 beteg, 269-cel nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 26 olyan, többségében idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív Covid-tesztje, valamint újabb 269 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu pénteken, kiemelve: eddig 5 238 903 embert oltottak be Magyarországon, közülük 3 814 194-en már a második adag vakcinát is megkapták.



A kormányzati portálon azt írták: 805 571-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 29 818-ra, a gyógyultaké 711 105-re emelkedett.



Az aktív fertőzöttek száma 64 648. Kórházban 702 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 78-an vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 7393-an vannak, a mintavételek száma 5 884 887-re nőtt.



Kiemelték, hogy az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően sikerült letörni a járvány harmadik hullámát, az 5 millió beoltott elérésével életbe lépett az újraindítás újabb fokozata. Ugyanakkor alapvető védelmi intézkedések még életben vannak, "hiszen a vírus még itt van" - figyelmeztettek.



Továbbra is minden olyan helyen kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedésben és az üzletekben is - írták.



Hozzátették: a kulturális rendezvényeket, a sportrendezvényeket és a szabadban tartott nagyobb (500-nál több résztvevős) rendezvényeket csak a koronavírus ellen védettek és a felügyeletük alatt álló kiskorúak látogathatják. A szabadban tartott kisebb rendezvényeken (500-nál kevesebb résztvevő) bárki jelen lehet. Mindezek alól kivételt képeznek a zenés-táncos rendezvények, amelyeken életkortól és helyszíntől függetlenül kizárólag a koronavírus ellen védettek vehetnek részt.



Felhívták a figyelmet arra, hogy Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás beadatása ezért is fontos.



Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényesen regisztráltak pedig interneten is foglalhatnak időpontot oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.



Az online időpontfoglalóban jelenleg Pfizer-, Sinopharm- és korlátozott mennyiségben még Szputnyik, valamint bizonyos oltópontokon Janssen- és Moderna-oltás érhető el - közölték.



Az érvényes regisztrációval rendelkező még be nem oltott 16-18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltást - tették hozzá.



Hangsúlyozták: a magyar lakosság 54 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 39 százalékos átlaggal, így Magyarország továbbra is második az uniós "oltási ranglistán".



Jelezték, mobiltelefonra ingyenesen letölthető a védőoltást igazoló alkalmazás, amely alkalmas a védettségi igazolvány kiváltására.



Az oltási program aktuális állásról az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján számolnak be - tudatták.

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (143 747) és Pest megyében (111 644) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (46 383), Győr-Moson-Sopron (44 341) és Hajdú-Bihar megye (42 514). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (17 714).

Forrás: koronavirus.gov.hu