Koronavírus-járvány

Orbán: megszűnik a tömeges oltás, helyette készenléti lesz

Magyarország az egyetlen az Európai Unióban, ahol nem vakcinahiány, hanem vakcinabőség van; több oltóanyagunk van, mint amennyien jelentkeznek oltásra - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.



A kormányfő azt mondta, a teljes magyar népesség 54 százaléka megkapta már az első oltást, 38 százaléka pedig a másodikat is. Csütörtökön több mint 11 ezer ember kapott első oltást, másodikat pedig több mint 81 ezer, 26-an haltak meg, 269 új fertőzöttet regisztráltak. Meredeken csökken, most 64 ezer a betegek száma - közölte.



Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország az egyetlen olyan ország az EU-ban, ahol nem vakcinahiány, hanem vakcinabőség van, azaz több az oltóanyag, mint amennyien jelentkeznek oltásra.



Az év végig nemcsak, hogy így marad, hanem még inkább eltolódnak ebbe az irányba az arányok, hiszen csak nyugati oltásokból több mint 16,6 millió adag lesz - tette hozzá.



Kijelentette: Magyarország "oltásbiztonságban" van, így egy esetleges következő hullám esetén, vagy ha kiderülne, hogy a beadott vakcinák mégsem nyújtanak védettséget egy évig vagy kilenc hónapig, hanem csak rövidebb ideig, akkor is be tudnak kétszer oltani mindenkit, aki jelentkezik.



Időt, szabadságot és pénzt nyerünk azzal hogy az oltási program jól sikerült - emelte ki a miniszterelnök.



Orbán Viktor kitért arra, hogy 2,5 millió ember még nem regisztrált. Őket arra biztatta, minél előbb tegyék ezt meg. Magyarország át fog állni a tömegesről a készenléti oltásra: néhány oltóhelyet tartanak majd fenn, aki oltást akar, az ott kapja meg - közölte. Úgy vélte: nem észszerű fenntartani továbbra is a jelenleg működő, ugyanakkor az orvosokat és kórházakat rendkívül megterhelő oltási rendszert. Mindenkit arra kért, hogy ha nem a későbbi, nehézkesebb oltási rendben akar részt venni, akkor a következő néhány napban vegye fel a vakcinát.



A kormányfő hangsúlyozta: eddig az állam felelőssége volt, ahogy az oltási program jól sikerüljön, mostantól kezdve viszont egyéni felelősség van.



Az embereken múlik, hogy felveszik-e az oltást, de a következményekért az állam nem tud felelősséget vállalni - közölte a kormányfő, hozzátéve, hogy mindenkit el fognak látni, ha megbetegszik.



A gyerekek oltásáról a miniszterelnök azt mondta: nem látja, hogy a magyar tudományos közösségben - amelynek a véleménye perdöntő ebben az ügyben - ez a vita hamarabb nyugvópontra jutna, mint a nyár vége. Ezért akkor lehet majd dönteni arról, hogy indítanak-e oltási kampányt vagy minden szülő a saját felelősségére oltathatja be a gyerekét.



Jelenleg a kiskorú gyerekeket a védettségi igazolvánnyal rendelkező szülők bárhova magukkal vihetik, ezzel a szabályozási helyzettel érdemes elmenni a nyár végégig - fogalmazott.

Az oltási igazolványok külföldi elfogadásáról azt mondta: Magyarország folytatja a kétoldalú megállapodások megkötését, mert nem tudható, hogy az európai oltási igazolvány - amelynek hatályát július 1-jétől állapították meg - működik-e vagy sem. Orbán Viktor közölte: pártolja, hogy legyen közös európai kártya, de fontos, hogy addig nemzeti hatáskörben gondoskodjanak a szabad utazásról.



Június 15-éig a magyar kártya digitális változatára is felvisznek plusz adatokat - a második oltás időpontját és a vakcina típusát -, így a magyar igazolvány szinkronban lesz az európaival - közölte.



A kormányfő bejelentette: péntek délután meghatározzák azt az időpontot, amikortól az önkormányzati képviselő-testületek is visszaállhatnak a normális működésre.



Az Országgyűlés előtt lévő pedofilellenes törvényjavaslatról a miniszterelnök kijelentette: szigorú szabályozásra van szükség, de ésszel kell eljárni, ha nem akarják, hogy olyan jogszabály szülessen, amelynek néhány következményét később megbánják.



"Világosan kell fogalmaznunk: semmilyen szexuális befolyásolásnak nem akarjuk kitenni a kiskorú gyermekeinket, és ez nem csak egy jámbor óhaj, büntetni akarjuk azokat, akik ezt a szabályt megszegik, ezt a határt átlépik" - fogalmazott.



A nemzeti összetartozás napjával kapcsolatban kijelentette: az Országgyűlés tizenegy éve úgy döntött, hogy az "országvesztés napjából", Trianonból a nemzeti összetartozás napját próbálja kialakítani, és "a ránk dobált kőből lépcsőt", a hátrányból előnyt akar építeni.



A magyar nemzet megmaradt, azok, akiket elszakítottak tőlünk fizikai valójukban, lélekben mindig is velünk maradtak - mondta Orbán Viktor.



A kormányfő kijelentette, van egy nagy nemzet, amely messze túlnyúlik az országhatárokon. És ennek a lelki közösségnek a megőrzése - az elmúlt nehéz száz év ellenére - mégis csak sikerült - hangoztatta.



Orbán Viktor azt mondta, hogy a nemzeti összetartozás gondolata erős, erősebb mint a korábbi évtizedekben bármikor is volt. Miközben nem fogjuk elfelejteni mindazt, ami történt, nem akarjuk örökre vereségre ítélt népnek tekinteni magunkat. Erősek, sikeresek akarunk lenni, részben azok is vagyunk. Miért ítélnénk magunkat vereségtudatra? - fogalmazott a miniszterelnök.



Kiderült - folytatta -, hogy a szomszédaink is, akikkel Trianon okán van is számos vitánk az ott élő magyarok jogait illetően, az erőt és a sikert respektálják.



Amióta sikerült megerősödnünk, azóta javítottuk a szomszédainkkal a viszonyt. Egyre több szomszédunkkal egyre jobb kapcsolatban vagyunk, nem ellenfeleket gyűjtünk, hanem barátokat - jelentette ki Orbán Viktor.



A jelenlegi bonyolult nemzetközi rendszerben nem arra kell törekedni, hogy Magyarország egyik vagy másik hatalom mellé álljon, hanem arra, hogy a "saját utunkat járjuk" - fogalmazott.

A kormányfő a futball Európa-bajnokságon részt vevő magyar játékosoknak sok sikert, a keretből kimaradó Szoboszlai Dominiknak pedig jobbulást kívánt.