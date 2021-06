Koronavírus-járvány

Szputnyik V-t is gyárthat majd a magyar nemzeti oltóanyagközpont

Tárgyalások kezdődtek a stratégiai együttműködésről a magyar nemzeti oltóanyagközpont és az orosz vakcinagyártásért felelős Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) között - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek, miután a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum alkalmából csütörtökön találkozott Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszterrel.



Mint mondta, elvi megállapodás született arról, hogy az orosz fél technológiailag lehetővé teszi a Szputnyik V vagy a többi orosz oltóanyag gyártását, ha sikerül lezárni a stratégiai együttműködésről szóló tárgyalásokat, amelyek után a technológiai kérdések következnek.



"A lényeg az, hogy mind orosz, mind magyar oldalról nyitottság és készség van arra, hogy a nemzeti oltóanyaggyárunk orosz licenc alapján is gyárthasson majd oltóanyagot" - mondta Szijjártó Péter.



Rámutatott, hogy a magyar oltóanyaggyár 2022 végére működőképes lesz, most elvi megállapodást kötöttek. Felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz oltóanyag a világ keleti felén kifejezetten népszerű, az iránta megnyilvánuló kereslet pedig növekedni fog, amihez megfelelő méretű gyártási kapacitásra lesz szükség.



"Ha Magyarország ebből profitálni tud, akkor szerintem ebbe érdemes belevágni" - hangsúlyozta a miniszter.



Mint mondta, az alakuló oltóanyaggyártási kooperáció a korábbi sikeres együttműködés folytatása lesz. Méltatta Manturov miniszter személyes szerepét abban, hogy Magyarország első európai országként tudott szerződést kötni az orosz vakcina várlásáról, amit az orosz fél határidőre teljesített. Méltatta, hogy így egymillió magyar embernek nyílt lehetősége arra, hogy orosz oltóanyag révén kerüljön biztonságba, Magyarországnak pedig arra, hogy Európában elsőként nyisson.



Az orosz kormány azon bejelentésével kapcsolatban, miszerint július 10-étől újraindul a menetrendszerinti légi közlekedés Magyarország és Oroszország között, elmondta: egyelőre azok mehetnek majd be Oroszországba, akik beruházási, gazdasági, üzleti vagy rokonlátogatási céllal érkeznek. Kifejezte reményét, hogy a felek hamarosan továbbléphetnek ennél, és kölcsönösen és teljeskörűen elismerik egymás oltási igazolványát, amiről zajlanak az egyeztetések.