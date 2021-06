Koronavírus-járvány

MTÜ: érdemes már most szállást foglalni a nyárra

A tavalyinál is erősebb lesz a nyári belföldi turisztikai szezon, így annak lesz biztosan szállása, aki időben foglal. 2021.06.03 12:00 MTI

Május eleje óta több mint 40 százalékkal emelkedett a nyári hónapokra beérkezett előfoglalások száma, ha a növekedés ilyen dinamikus marad, a főszezonban nehéz lesz már szállást találni a népszerű hazai nyaralóhelyeken - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint az adatok arra utalnak, hogy a tavalyinál is erősebb lesz a nyári belföldi turisztikai szezon, így annak lesz biztosan szállása, aki időben foglal.



A nyár alapvetően a belföldi turizmusról szól majd. Érdemes új helyeket is felfedezni, hiszen a fejlesztéseknek köszönhetően országszerte változatos, minőségi szálláshelykínálat és programlehetőségek várják a látogatókat - tették hozzá.



A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz beérkezett adatok azt mutatják, folyamatosan emelkedik a foglalások száma a hazai szálláshelyeken, a legnagyobb arányú növekedés a magánszálláshelyeknél, míg a legnagyobb volumenű emelkedés a szállodáknál látható.



A nyári hónapokra lefoglalt vendégéjszakák száma már eléri a 4,5 milliót, a vidéki szálláshelyekre érkezett a foglalások 89 százaléka. Idén is a Balaton szálláshelyei a legnépszerűbbek (33 százalék), ezt követi a Mátra-Bükk (8 százalék) és Debrecen és térsége (7 százalék).



A foglalások alapján a legkeresettebb helyek a Balaton mellett: Balatonfüred, Siófok, Hévíz, Zalakaros és Cserszegtomaj. A Mátra-Bükk térségében: Miskolc (Lillafüred), Eger, Gyöngyös, Egerszalók és Noszvaj. Debrecen és környéke: Hajdúszoboszló, Debrecen, Tiszafüred, Berekfürdő és Abádszalók.