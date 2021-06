Koronavírus-járvány

A járvány áldozataiért harangoznak és imádkoznak vasárnap

2021.06.02 10:43 MTI

A koronavírus-járvány áldozataiért imádkoznak és harangoznak vasárnap délelőtt a magyarországi keresztény templomokban - olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) MTI-hez eljuttatott közleményében.



A MEÖT elnöksége és az MKPK arra kéri egyházukat és híveiket, hogy vasárnap délelőtt "emlékeztessenek a harang szavával az elhunytakra, a járvány okozta veszteségeinkre".



"Legyen ez a harangzúgás" a hála kifejezése is "azért, hogy megmaradtunk, hogy Isten segítségével újat kezdhetünk" - fogalmaztak.



A két testület közös imádságot is írt az alkalomra, amelyet minden keresztény templomban elmondanak.



Balog Zoltán református püspök az MTI-nek elmondta, azért kezdeményezte az ökumenikus tanács elnökségében a közös megemlékezést és imát, mert az egyházi közösség nem tud többet adni azoknak, akik gyászolnak, súlyos betegségen estek át, elvesztették a munkájukat vagy akiket lelkileg megviselt a járvány, minthogy lelki erőt ad nekik a veszteség elviseléséhez.



A lelkierő-átadás pedig "a mi nyelvünkön az imádság" - mondta.



"Azt szeretném, ha mindenki, akit veszteség ért, érezné, hogy az egyházi közösség együtt, felekezetre való tekintet nélkül ott áll mellette" - fogalmazott a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke.



Kiemelte: a közös imával nemcsak a veszteség elviseléséhez, hanem az újrakezdéshez is erőt akarnak kérni és adni.



Fontosnak nevezte, hogy a hála legyen az "alaphangulat az országban": hála azért, hogy túléltük, hogy megmaradtunk, hogy újrakezdhetjük" az életet. Az újrakezdéshez pedig ugyanúgy szükség van a lelki energiára, amelyet az imádság adhat - tette hozzá Balog Zoltán.



Veres András, az MKPK elnöke az MTI-nek elmondta: a keresztény hit fontos eleme, hogy "hiszünk az egyház, az élők és a holtak közösségében", ezért az élők rendszeresen imádkoznak a holtakért.



Ez a közös ima a pandémia idején elhunytakért szól, de természetesen "azokért is imádkozunk", akik gyászolnak - közölte.



Mint mondta, a közös megemlékezéssel kifejezik azt is, hogy hívő emberekként egy cél felé haladnak, hogy fontos számukra az emberek üdvössége és mindennél fontosabb a "testvéri szolidaritás".



Hozzátette: az ima és a harangozás egyben a túlélők hálájáról is szól. "Természetesen nem a világjárványért vagyunk hálásak, hanem azokért a gyümölcsökért", amelyek a járványhelyzet miatt születtek vagy születhetnek meg. Meg kell találni, föl kell ismerni, hogy "mit üzen nekünk a pandémia" - hangoztatta az MKPK elnöke.



Az imádság szövege megtalálható a meot.hu, a katolikus.hu és a reformatus.hu oldalakon.