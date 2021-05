Gazdaság

Nagy István: a gazdák megbecsülését és a vidék megújítását segíti a jövő évi büdzsé

A gazdák megbecsülését és a vidék megújítását segíti a jövő évi költségvetés - mondta az agrárminiszter szombaton a kormány Facebook-oldalán megosztott videóban.



Nagy István hangsúlyozta, hogy a bővülő forrásoknak köszönhetően mintegy 951 milliárd forint áll majd a mezőgazdaság és az élelmiszeripar rendelkezésére.



Ez az összeg csaknem 40 milliárd forinttal több, mint az idén - hívta fel a figyelmet.



"A gazdákkal közösen így hatalmasat léphetünk előre. A kormány célja a vidék és az agrárium területén is a gazdaság újraindítása" - fogalmazott Nagy István, hozzátéve, a több pénzt nem ajándékba kapják a gazdák. A koronavírus-járvány idején is biztosított volt az élelmiszerellátás a magyar gazdák "szorgalmának és áldozatos munkájának" köszönhetően - mondta.



"Ez a helytállás köszönetet és megbecsülést érdemel. Jó azt látni, hogy a legnagyobb bajban is számíthatunk a magyar gazdákra, ahogyan ők is számíthatnak ránk" - fogalmazott az agrárminiszter.



Hozzátette, a járvány okozta kihívásokra a kormány nem megszorításokkal, hanem a fejlesztések ösztönzésével válaszolt. A vidékfejlesztési és halászati programok végrehajtására 31 milliárd forinttal több forrás áll majd rendelkezésre jövőre - jelezte a tárcavezető.



Nagy István hangsúlyozta: hosszú távon csak a fejlesztések és a legmodernebb technológiák alkalmazásával lehet sikert elérni. Ezt szolgálja a jövő évi költségvetésre támaszkodva a Megújuló Agrárium és a Megújuló Vidék program is.