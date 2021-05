Koronavírus-járvány

György István: Magyarországon is megjelent az indiai mutáns

Az operatív törzs pénteki tájékoztatóján György István, az országos oltási munkacsoport vezetője arról beszélt, túl vagyunk az 5 millió beoltotton. Az országos oltási munkacsoport vezetője emlékeztetett: március 8-án értük el az egymillió beoltottat, majd április 13-án a 3 milliót, április 30-án a 4 milliót, majd az ötmillió beoltott számát. Hangsúlyozta, hogy Magyarország Európa második legátoltottabb országa. Félmillióan vannak a regisztráltak között, akik még nem vették fel az oltást.



"A járvány harmadik hulláma már mögöttünk van, a vírus továbbra is itt van és az indiai mutáns is, jelenleg már Magyarországon is jelen van" - jelentette ki az államtitkár. György István hozzátette: a járványügyi szakemberek szerint nem lehet kizárni, hogy lesz újabb járványhullám.



