Koronavírus-járvány

Merkely: sem nyáron, sem szeptemberben nem lesz negyedik hullám

Nem tud egy olyan mutáció kialakulni, ami Magyarországon ismét egy járványt hozzon, mert nagyon magas az átfertőzöttség és az átoltottság is. 2021.05.23 18:37 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

„Nem lesz Covid 2022-ben, Magyarországon már idén nyáron sem. Covid-esetek lesznek, de azoknál, akik be vannak oltva vagy átestek a betegségen és még be is vannak oltva, ott komoly történet nem lehet” – nyilatkozta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a TV2-nek adott interjújában.



Nem lesz negyedik hullám, sem most, sem szeptemberben, nem tud egy olyan mutáció kialakulni, ami Magyarországon ismét egy járványt hozzon, mert nagyon magas az átfertőzöttség és az átoltottság is – magyarázta a szakember. Nem csak egyfajta vakcinával oltottunk, hanem sok fajtával – tette hozzá Merkely.



Aki szerint ha bárki megpróbálja a koronavírust oltás nélkül megúszni, az lehetetlen feladatra vállalkozik, csak idő kérdése, hogy mikor kapja el a vírust. A vakcinákról pedig elmondta: "biztos vagyok benne, hogy az oltás sokkal tovább tart, mint fél év".