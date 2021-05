Vég

Ambrus Attila: hiába vigyáznak Fekete Dávidra, a pokol vár rá a börtönben

Az elmúlt két hétben Fekete Dávid magánzárkában volt, de lassan lejár a karanténidőszak, és bekerül a többi rab közé. 2021.05.23 17:22 ma.hu

Mint ismeretes, üzletszerűen elkövetett sikkasztás, illetve más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt május elején vették őrizetbe Fekete Dávidot. Az egykori megasztáros énekes a hírek szerint akár 11 év börtönt is kaphat. Hamarosan lejár a 14 napos karantén, és Fekete bekerül a többi rab közé. Ám arra nem is lehet felkészülni, ami a zenészre vár – mondta a Borsnak Ambrus Attila.



"Börtöne válogatja, hogy milyenek a viszonyok, de abban például biztos vagyok, hogy mostantól pokol vár a börtönben Fekete Dávidra. Nem fizikai értelemben mondom. A haja szála sem fog görbülni. Nem lenne jó reklám a büntetés-végrehajtásnak, ha egy híres embert véletlenül megvernének a srácok, vagy esetleg egy lecsiszolt fogkefe vége csúszna a lapockái közé. Ilyen biztosan nem fog vele megtörténni. Az viszont igen, hogy bekóstolják majd a fiúk. Meg fogják találni, beszólásokat fog kapni, úgy nevezik majd, hogy rejtett munkaerő, ami egy szexuális utalás. Pszichológiai hadviselésnek már ez is elég, nincs az az ember, aki nyugodtan alszik egy olyan közegben, ahol nála kétszer, háromszor nagyobb izommennyiséggel megáldott, kétméteres, tetovált férfiak kerülgetik. A megjelenésük is alkalmas arra, hogy elrettentsék az embert."



Fekete Dávid teljesen magára maradt, még a felesége is feljelentette, így ő sem látogatja majd, de Ambrus szerint leginkább az okoz majd Feketének gondot bent, hogy a rabok azt gondolják: aki sikkasztás miatt került be, annak sok pénze van elrejtve.



"Meg fogják környékezni, legalábbis meg fogják kísérelni a zsarolást. Nem csak őt, kint a családját is" - mondta Ambrus.