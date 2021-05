Koronavírus-járvány

A szálláshelyek és a vendéglátóhelyek is elfogadják a védőoltást igazoló applikációt

Mostantól annak sem kell lemondania az utazásról, aki még nem kapta kézhez a védettségi igazolványát: egy pénteki kormányrendelet alapján a szálláshelyek, vendéglátóhelyek, fürdők és attrakciók is elfogadhatják a védőoltást igazoló applikációt - közölte a koronavirus.gov.hu szombaton.



Kiemelték, az intézkedés azért különösen fontos, mert segíti az utazások tervezését, hiszen senkinek nem kell attól tartania, hogy védettségi igazolvány hiányában, beoltva nem tud szállodába vagy étterembe menni.



Az applikáció a kártyával egyenértékű igazolást biztosít az oltás meglétéről, azt azonban nem igazolja, hogy tulajdonosa átesett a víruson. Erre továbbra is csak a védettségi igazolvány használható - írták.



"Mindenki elindulhat, akinek lefoglalt szállása, éttermi foglalása van, az applikációval látogathatók a fürdők, múzeumok is - minden, ahova igazolvány szükséges" - áll a közleményben.



Az EESZT-applikáció letölthető androidos és iOS-es mobiltelefonokra, az a szolgáltatóknak és a beoltottaknak is ingyenes.



Az utazási kedv erősödését támasztják alá a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) előfoglalási adatai. Folyamatosan emelkednek a nyári hónapokra szóló foglalások. Már mindhárom hónapra több mint egymillió vendégéjszakát rögzítettek az NTAK-ban: júniusra 1,2 milliót, júliusra 1,4 milliót, augusztusra 1,2 milliót - olvasható a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) tájékoztatása alapján a koronavirus.gov.hu oldalon.