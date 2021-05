Koronavírus-járvány

Kutatóorvos: 80-90 százalékos átoltottság kell ahhoz, hogy tényleg megálljon a járvány

Lacza Zsombor, kutatóorvos, a Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese az ATV Start című műsorában azt mondta: nincs olyan, hogy túl gyors oltási kampány, a mostaninál is gyorsabban kellene haladni. A kutatóorvos ezért mindenkit arra biztatott, hogy vegye fel az oltás mindkét dózisát, és azt, amelyik éppen elérhető. „A sebesség sokkal fontosabb, mint a típusválasztás” – hangsúlyozta.



Mindez azért fontos, mert ha nem oltatjuk át magunkat igen nagy arányban (nemcsak 60 százalékban, hanem 80-90-ben), akkor nem fog megállni a járvány, és ha nem áll meg, hanem itt kering közöttünk, akkor még azok is meg fognak betegedni, akik már be vannak oltva – magyarázta, ugyanis az oltások sem adnak 100 százalékos védelmet.



A beszélgetés során felmerült az a sokakat foglalkoztató kérdés is, hogy mi ad nagyobb védettséget: a vakcina vagy az, ha átesünk a fertőzésen. Mint azt Lacza Zsombor elmagyarázta, ha az ember elkapja a vírust, és az szaporodni kezd benne, az a létező összes immunválaszt aktiválja, míg a vakcinák csak egy-egy kiemelt molekula ellen termelt ellenanyaggal védenek. Ettől függetlenül az oltás is jelentős védelmet nyújt, vannak esetek, amikor még erősebbet is, mint a természetes átfertőződés – tette hozzá.



Lacza Zsombor arra is figyelmeztetett, hogy amíg a koronavírus ilyen nagy számban tud szaporodni, és ilyen sok embert betegít meg, addig megvan az esély arra, hogy fertőzőbb mutációk alakulnak ki, illetve olyanok, amik a meglévő védettséget kikerülik.