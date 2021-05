Ünnep

Két három- és három négynapos hosszú hétvégével számolhatunk jövőre

Márciusban és októberben kell majd szombaton ledolgozni egy-egy olyan munkanapot, amely áthelyezés nélkül éppen ünnep és hétvége közé esne 2022-ben - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára szombaton.



Schanda Tamás a minisztérium szombati közleménye szerint hozzátette: "Húsvétkor is négy, pünkösdkor és karácsonykor pedig három-három napot tölthetünk otthon, pihenéssel, családi körben ünnepelve".



Emlékeztettek arra, hogy a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztérium feladatkörébe tartozik a munkaidő-beosztás munkaszüneti napok miatt szükséges megváltoztatása. 2022-ben március 15. és mindenszentek közelében lesz indokolt a munkanapok átrendezése. Előbbi esetében március 14-ét március 26-án, utóbbinál pedig október 31-ét október 15-én, szombati napokon kell majd ledolgozni. A következő esztendő harmadik négynapos hosszú hétvégéje a húsvéti lesz - részletezték.



Jövőre pünkösd mellett karácsony másnapja is egy hétfővel toldja meg a hétvégét. Három további ünnepnap semmilyen módon nem befolyásolja a többség munkaidő beosztását: 2022-ben május 1. és október 23. vasárnapra, augusztus 20. pedig szombatra esik - olvasható a közleményben.