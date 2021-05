Koronavírus-járvány

'Legyőztük a harmadik hullámot' - Orbán a Facebookon ünnepel (videó)

A járvány harmadik hullámát letörtük, lényegében le is győztük - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.



A kormányfő azt mondta, a beoltottak száma 4 898 866, a hétvégén minden bizonnyal elérjük az ötmilliót, ez korszakhatár a járvány elleni védekezésben.



Orbán Viktor közölte: amint az oltottak száma eléri az ötmilliót, megszűnik a kijárási tilalom, a vendéglátóhelyek és üzletek kötelező zárási időpontja, a közterületi maszkviselés, az egyéni és csapatsport korlátozás nélkül végezhető a szabadban.



"COVID 2/192. Legyőztük a harmadik hullámot // We have beaten the third wave!" - írja Facebook oldalán a miniszterelnök, majd a videóban hozzáteszi, a felnőtt emberek több mint 50 százaléka Magyarországon be van oltva. "Egész Európában, azt hiszem, első vagy második legjobb eredmény. Ezért kellő szerénységgel, de azt tudjuk mondani, hogy Magyarország ma a járvány szempontjából védettebb és biztonságosabb ország, mint bármely nyugat-európai ország."