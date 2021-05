Koronavírus-járvány

Menczer: a keleti vakcinák nélkül 500 milliárd forintot vesztett volna Magyarország

A teljes zárás alatt a magyar gazdaság egy nap alatt 10-15 milliárd forintnyi veszteséget szenvedett el, az adatok alapján több mint 500 milliárd forintot nyert Magyarország azzal, hogy keleti vakcinát is vásárolt - jelentette ki Menczer Tamás csütörtökön Zalaegerszegen, A jelen technológiai és kulturális kihívásai című konferencián.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára kiemelte: a keleti vakcináknak köszönhetően a magyar oltási adatok sokkal jobbak az európai átlagnál. A lakosság több mint 48 százaléka megkapta már legalább az első koronavírus elleni oltást, az európai átlag 32 százalék.



Április 30-ig 4 millió embert oltottak be, a keleti vakcina nélkül ezt a számot július második felében értük volna el, így további másfél, két hónapig érvényben maradtak volna a korábbi korlátozások, a vakcina-beszerzéseknek köszönhetően előbb tudtunk fokozatosan nyitni, előbb tud az élet visszatérni a rendes kerékvágásba - fogalmazott az államtitkár.



Hozzátette: a koronavírus elleni vakcina nem politikai és ideológiai, hanem egészségügyi kérdés. "Emberéletekről van szó, teljesen mindegy, honnan jön az oltóanyag, a lényeg, hogy hatásos és biztonságos legyen" - hangsúlyozta az államtitkár.



Kifejtette, hogy Magyarország részt vesz az uniós vakcinabeszerzésben, de az lassú, akadozik, és nem elégséges, ezért Oroszországgal összesen 2 millió vakcinára, Kínával pedig 5 millió vakcinára kötöttek szerződést. Az oroszok már minden oltóanyagot leszállítottak, és néhány napon belül Kínából is megérkezik az utolsó szállítmány.



Elmondta azt is, hogy Magyarország 10 tíz országgal kötött megállapodást arról, hogy minden vakcinát kölcsönösen elfogadnak. A megállapodások száma valószínűleg nőni fog, hiszen az országok érdekeltek a turizmus élénkítésében, az európai védettségi igazolvány pedig feltehetően csak nyár végére készül el.



Menczer Tamás kitért arra is, hogy a politikai és a gazdasági stabilitás eredményeként egyre több beruházás érkezik Magyarországra, ami mentén a magyar export is egyre jobban nő, egyre több magyar embernek van munkahelye, biztos megélhetése, kiszámítható jövedelme.



A konferencián Szabó István honvédelmi államtitkár a migrációval kapcsolatos kihívásokat, valamint a honvédelemhez, a biztonságpolitikához kapcsolódó témákat foglalta össze előadásában.