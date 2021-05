Koronavírus-járvány

Meghalt 52 beteg, 633-mal nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 52 olyan, többségében idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív Covid-tesztje, valamint újabb 633 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu szerdán, kiemelve: eddig 4 790 996 embert oltottak be Magyarországon, közülük 2 774 416-an már a második adag vakcinát is megkapták.



A kormányzati portálon azt írták: 799 588-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 29 329-re, a gyógyultaké 648 513-ra emelkedett.



Az aktív fertőzöttek száma 121 746. Kórházban 1908 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 224-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 16 027-en vannak, a mintavételek száma 5 670 793-ra nőtt.



Kiemelték, folyamatos az oltás a kórházi oltópontokon. Az érvényes regisztrációval rendelkezők az online időpontfoglalóban több vakcinára is tudnak foglalni oltást - tették hozzá.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a háziorvosok Sinopharm-, Janssen- és Moderna-vakcinákkal oltanak.



Jelezték azt is, a kormány a szerdai ülésén tárgyalja az újraindítás újabb fokozatával várható intézkedéseket.



A következő napok oltási tervéről az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján adnak tájékoztatást.



Kitértek arra, hogy már le lehet tölteni azt a jelenleg tesztüzemben működő ingyenes mobilalkalmazást, amely igazolja az oltás tényét, lehetőséget adva a védettségi igazolvány kiváltására.



Azt írták, hogy a Google Play áruházban az "EESZT alkalmazás", az App Store-ban pedig az "EESZT Lakossagi" nevű applikáció nagyban megkönnyíti mind a beoltottak, mind a sok embert fogadó szolgáltatók (például mozik, színházak, koncertek, fesztiválok, sport- és egyéb rendezvények szervezői vagy akár az éttermek) dolgát.



Azokon a helyeken, ahol a látogatás védettségi igazolványhoz kötött, a szolgáltató mostantól - a védettségi igazolvány felmutatása helyett - akár QR-kód-leolvasóval is ellenőrizheti, hogy a látogató beoltott-e - tették hozzá.



Az oltási program előrehaladtával a járvány megfékezéséért már a Magyarországon élő külföldiek és a taj-számmal nem rendelkező, külföldön élő és külhoni magyar állampolgárok is regisztrálhatnak az oltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon - tudatták.



Kérik, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a védőoltásra, mert "a járványból egyedül a védőoltás jelenti a kivezető utat".



A védettségi igazolványok postázása folyamatos, az igazolványt már az első oltás után kiállítják - írták a honlapon, hozzátéve: az esetleges problémákat az Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen a kormányablakban lehet bejelenteni. Ha valaki ellenőrizni szeretné, hogy az oltóorvos rögzítette-e az oltását, az eeszt.gov.hu honlapon keresztül egyszerűen megteheti.



"Minden Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos, és védelmet ad a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyása ellen" - hangsúlyozták.

Az uniós beszerzésből öt gyártótól - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac - 24 millió adag vakcina várható: ezekből eddig a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen rendelkezik uniós engedéllyel, és kezdte meg a szállítást Magyarországra. Ezenfelül Magyarország 3,5 millió ember oltásához elég kínai és orosz vakcinát is vásárolt.



Kérik az oltandókat, hogy a csoportosulás, a tumultus elkerüléséért az előre egyeztetett időpontra pontosan érkezzenek. Kérik azt is, hogy ha tehetik, nyomtassák ki, töltsék ki és vigyék magukkal a hozzájáruló nyilatkozatot.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a brit vírusvariáns terjed, ezért az általános óvintézkedések és higiéniai szabályok betartása továbbra is elengedhetetlen. A fertőzés közösségi terjedésének megfékezéséért továbbra is azt kérik, mindenki kerülje azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsa a szociális távolságot, gyakran és alaposan mosson kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, azt szigorúan tartsa be. Akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse a háziorvosát.



Az otthonukban gyógyuló, enyhe és középsúlyos tüneteket mutató koronavírusos betegek kezelésére felírható és ingyenesen kiváltható a favipiravir gyógyszer, amely megakadályozza a tünetek súlyosabbra fordulását - tették hozzá.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (142 966) és Pest megyében (110 844) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (45 788), Győr-Moson-Sopron (44 048) és Hajdú-Bihar megye (42 258). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (17 577).

Forrás: koronavirus.gov.hu