Koronavírus-járvány

Volt, aki 100 kilométert utazott Pfizer vakcináért - videó

Mivel a héten is jön Pfizer oltóanyag, mindenki eldöntheti, hogy megvárja, amíg a lakóhelyéhez közelebb is elérhető lesz a vakcina, vagy megfelel a távolabbi helyszín. 2021.05.18 07:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Székesfehérvárról Pápára, Gyömrőről Nagykőrösre, Budapestről Vácra. Sokaknak kellett messzire utazniuk a Pfizer vakcináért. Volt, aki nem is számított rá, hogy foglalhat időpontot, mivel nem az előre jelzett napon kapott erről SMS értesítést. Az RTL Híradó kérdésére a koronavírus sajtóközpont azt írta, mivel a héten is jön Pfizer oltóanyag, mindenki eldöntheti, hogy megvárja, amíg a lakóhelyéhez közelebb is elérhető lesz a vakcina, vagy megfelel a távolabbi helyszín.