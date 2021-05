Családpolitika

Novák: idén megtartják az ottalvós Erzsébet-táborokat is

Idén megtartják az ottalvós Erzsébet-táborokat is, június 20-tól augusztus végéig Zánkán, augusztusban pedig Fonyódligeten is várják a gyerekeket - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.



Novák Katalin azt mondta: tavaly a koronavírus-járvány miatt csak a napközis táborokban vehettek részt a gyerekek, idén viszont az oltás tömegessé válásának köszönhetően az ottalvós táborok is biztonságosan megszervezhetőek.



A biztonság garantálásáért a 18 év feletti dolgozók és látogatók csak védettségi igazolvánnyal vehetnek részt a táborokban - emelte ki, hozzátéve: az esetleges megbetegedésekre is megfelelően tudnak reagálni.



A miniszter emlékeztetett: Zánkán teljesen felújították a táborhelyet, így 21. századi körülményekkel várják a diákokat, Fonyódligeten pedig jelenleg is tart a felújítás, ott augusztus elsejétől jurtatáborban vehetnek részt a gyerekek.



Az ottalvós táborok vasárnap estétől péntekig tartanak, ez alatt az étkezést biztosítják a résztvevőknek - ismertette. Hozzáfűzte: a szülőknek a táborért jelképes összeget kell fizetniük, amelyet a diákok később elkölthetnek a büfében.



Novák Katalin a csillebérci táborhelyről szóló kérdésre azt felelte: ha lesznek rá források, a táborhely a következő időszakban megújul. A miniszter reményei szerint három éven belül már lehet majd gyermektáborokat szervezni Csillebércen is. Hornyák Tibor, az Erzsébet Alapítvány elnöke tudatta: a táborokra a felhívások hétfőn jelennek meg, jelentkezni május 28-ig lehet, a táborozásra lehetőséget kapókat június 11-ig értesítik.



Idén a tíz hét alatt 80 ezer gyerek vehet részt az Erzsébet-táborokban. Zánkán 3350-en, Fonyódligeten 800-an táborozhatnak egyszerre, összességében kétszer annyian, mint a korábbi években - emelte ki az elnök, aki szerint ez azt jelenti, hogy szinte mindenki részt vehet majd a táborban, aki jelentkezik.



Hozzátette: a táborozók naponta 60 program közül választhatnak.



A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban elmondta: a táborokban a nap 24 órájában jelen lesznek az Országos Mentőszolgálat és a Bethesda Gyermekkórház dolgozói, kidolgozták a járványügyi protokollt és tesztelési lehetőséget is biztosítanak.