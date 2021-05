Koronavírus-járvány

Falus: komoly megbetegedést okozhat az indiai mutáns azoknál a magyaroknál, akik nincsenek beoltva

Egészen biztos, hogy az indiai variáns Magyarországon is meg fog jelenni – mondta el Falus Ferenc az ATV Híradónak. A korábbi országos tiszti főorvos emlékeztetett, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az indiai variánst a komoly aggodalmakra adó variánsok közé sorolta pár nappal ezelőtt.



„Ugyanakkor ami szerintem nagyon jó hír, hogy megnéztem, hogy Angliában az új fertőzöttek között milyen arányban fertőz a brit és milyen arányban az indiai variáns és azt olvastam, hogy csak 5 százalék az új fertőzöttek között az indai variáns aránya. Tehát ha a karantén szabályokat az Indiából vagy az Indiából átszállással érkezőknél az Európai Unió területén szigorúan betartanánk, akkor lehet hogy néhány nagyon jó hónapunk lenne” – nyilatkozta Falus Ferenc.



Falus szerint az egyik legfontosabb, hogy minél több ember legyen beoltva. Mint mondta: annál az 5-6 millió embernél, aki nincs beoltva, az új vírus variáns egy nagyon nagy mértékű megbetegedést és halálozást okozhatna. Óvatosságra és maszkviselésre figyelmeztet mindenkit, ez utóbbit szerinte év végig viselnünk kellene.



A kormány által belebegtetett enyhítésekről azt mondta: Tény, hogy az Amerikai Egészségügyi Hatóság lazított a maszkviselési szabályokon, de óriási különbség van Magyarország és Amerika között. Ott a lakosságot majdnem kizárólag M-RNS alapú vakcinával oltották be, itthon az oltóanyag bőség és választék most ebből a szempontból hátrányt jelenthet. Azért, mert a magyarországi vakcinák különböző védelmet adnak –hogy mennyire különbözőt, azt pillanatnyilag nem tudjuk, de éppen ezért nagyobb óvatosságra van szükség, mint egy olyan helyen, ahol egyfajta oltóanyagot használnak. A védettségben és a védettség tartamában is túl nagyok lehetnek a különbségek – válaszolta az ATV Híradó kérdésére a korábbi országos tiszti főorvos.