Állati

Szenes teknős kelt ki a Szegedi Vadasparkban

A gondozók folyamatosan ellenőrzik a keltetőt, figyelemmel kísérik a folyamatot, és ha szükséges, segítik a teknőst élete első nagy feladatának teljesítésében. 2021.05.15 01:30 MTI

Fotó: zooszeged.hu/Endrédi Lajos

Szenes teknős (Geochelone carbonaria) kelt ki a Szegedi Vadasparkban, a Dél-Amerikában őshonos faj utódja az állatkert hüllőovijában cseperedik - tájékoztatta Veprik Róbert igazgató az MTI-t.



A Szegedi Vadasparkban már hosszú évek óta sikeresen keltetnek ki szárazfölditeknős-tojásokat. A napokban egy szenes teknős bújt ki a tojásból mintegy 110 napos kelési idő után. A gondozók folyamatosan ellenőrzik a keltetőt, figyelemmel kísérik a folyamatot, és ha szükséges, segítik a teknőst élete első nagy feladatának teljesítésében.



A fiókának a kikeléskor még sérülékeny a hasi oldala. Amíg a tápanyagot biztosító szikzacskó duzzadt, addig a hasi páncélja sem záródik. Pár nap eltelte után azonban felerősödik a gondozók által hüllőovinak nevezett helyiségben cseperedő teknős, melyet csak később mutatnak be a látogatóknak.



A szenes vagy fekete teknős egy dél-amerikai szárazföldi teknősfaj, amely bár nem gyakori, kedvelt a terraristák körében. Leginkább szárazabb erdőkben, füves szavannákon fordul elő, de a víz közelségéhez ragaszkodik. A kifejlett példányok félméteresek, tömegük eléri a húsz kilót. Nevüket fekete hátpáncéljukról kapták, melyek közepén sárgás foltok találhatók. Elsősorban gyümölcsökkel, bogyókkal, gombákkal táplálkoznak, de elfogyasztják a döghúst is.



Egy költési szezon idején a nőstények legfeljebb 15 tojást tojnak, melyekből 100-200 napot követően kelnek ki a 4,5 centi körüli fiókák.



A szenes teknős a többi Magyarországon kedvelt szárazföldi teknősfajhoz hasonlóan - mint a görög és leopárdteknős - védelemre szorul, kereskedelmét és tartását nemzetközi egyezmény (Washingtoni Egyezmény - CITES) szabályozza. Ezért csak olyan állatot szabad megvásárolni, amely rendelkezik a szükséges dokumentumokkal - európai uniós közösségi vagy tenyésztői bizonylat -, amelyek igazolja, hogy az adott példány tenyészetből származik, nem vadon fogták be.