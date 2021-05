Egyház

A Hősök terén tart szentmisét Ferenc pápa

Szentmisék, lelkiségi, kulturális és családi programok szerepelnek az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) eseményei között, amelyet szeptember 5. és 12. között tartanak Budapesten. 2021.05.13 16:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, a NEK titkárságának vezetője csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón ismertette: a kongresszus nyitó szentmiséjét szeptember 5-én a Hősök terén tartják. A szentmisén tömeges elsőáldozást is tartanak, amelyre május végéig lehet jelentkezni.



Szeptember 11-én a Kossuth téren Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek mutat be szentmisét, amely után a hívek az Oltáriszentséget kísérve a Hősök terére vonulnak. A záró szentmisét, a statio orbist szeptember 12-én Ferenc pápa mutatja be a Hősök terén. A fél 12-kor kezdődő szertartáson a Magyar Állami Operaház 120 tagú zenekara és az Opera egyházi énekkarokkal kiegészülő, 2000 tagú kórusa lép fel.



Fábry Kornél, a NEK főtitkára elmondta, szeptember 6. és 10. között a Hungexpo területén a világ öt kontinenséről érkező előadók és lelkiségi programok várják a résztvevőket. Az előadók közül említette a Fülöp-szigetekről érkező José Palma cebui érseket, Andrew Jom Szu Dzsung bíborost, Szöul érsekét, a brazil Moysés Azevedót, a Shalom közösség alapítóját és Piero Marini érseket, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok pápai tanácsának elnökét.



Elmondta azt is, hogy Budapest-szerte szerveznek kulturális programokat a hét során. A Nemzeti Múzeumban Kereszt-tűzben címmel nyílik a keresztényüldözést bemutató tárlat.



Szeptember 10. a "fiatalok napja" lesz, este Ákos-koncerttel a Papp László Sportarénában, amelyet ForrásPont címmel ifjúsági est követ tanúságtételekkel, dicsőítéssel.



Szeptember 11-én a Margitszigeten családi napot tartanak kézműves játékokkal, előadásokkal, koncertekkel.



A Szent István téren a bazilika előtt, egész héten könyvhét, könyvvásár és további kulturális rendezvények lesznek.



A programok között szerepelnek a Pesti Vigadó kiállításai, köztük egy az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszust bemutató kiállítás és egy a Katolikus Karitász tevékenységét, valamint a görögkatolikus egyház történetét bemutató tárlat.



Mohos Gábor elmondta, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus fő programjai ingyenesek. Azoknak, akik közelről szeretnék követni az eseményeket, azt javasolják, hogy regisztráljanak.



A Hungexpón rendezendő programokra május 31-éig lehet kedvezményes belépőt váltani.



Ugyancsak május végéig várják a szervezők a program lebonyolításában segítő önkéntesek jelentkezését.



Az eredetileg 2020 szeptemberére tervezett kongresszust a koronavírus-járvány miatt halasztották 2021 szeptemberére. Ferenc pápa március 8-án jelentette be, hogy részt vesz a kongresszus záró szentmiséjén.



A katolikus egyház az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztust hirdető és ünneplő egyhetes találkozót általában négyévente rendezi meg.



Magyarország másodszor ad majd otthont az eseménynek. Az 1938 májusában Budapesten tartott 34. Eucharisztikus Világkongresszus záró miséjén, a Hősök terén félmillió hívő vett részt.