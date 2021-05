Koronavírus-járvány

Áder: megkezdi működését a koronavírus miatt árván maradt gyerekeket segítő alapítvány

Megkezdi működését a koronavírus miatt árván maradt gyerekeket segítő alapítvány - jelentette be Áder János köztársasági elnök, a szervezet alapítója szerdai sajtótájékoztatóján.



Az államfő a Sándor-palotában tartott eseményen közölte: a Regőczi István Alapítvány bírósági bejegyzése kedden megtörtént, a szervezetnek már van számlaszáma és adószáma is, így mára az alapvető technikai feltételek rendelkezésre állnak ahhoz, hogy elkezdjen működni.



Emlékeztetett: bő három hete jelentette be egy interjúban, hogy feleségével, Herczegh Anitával egy alapítványt szeretnének létrehozni, amelynek célja, hogy a koronavírus-járvány miatt árván vagy félárván maradt gyermekeket segítse a jövőben.



Áder János kiemelte: amikor az alapítvány létrehozását bejelentették, 600 érintett gyermekről és 400 családról tudtak, de a helyzet azóta tovább romlott, már csaknem 800 gyermekről és 522 olyan családról van tudomásuk, ahol ez a tragédia bekövetkezett.



